ABD, Putin'in Yeni START anlaşmasını uzatma teklifini kabul etmedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Rus lider Putin'in Moskova ve Washington arasındaki nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik son anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması için yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.

O'Brien, "Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni START'ın nükleer savaş başlıkları dondurulmadan uzatılması yönünde yaptığı teklif başarısızlığa mahkum. ABD, tüm dünyanın güvenliğini sağlayan silahların kontrolüne ciddiyetle yaklaşıyor" dedi.

ABD'nin her iki ülkenin nükleer savaş başlığı sayısını limit koyması karşılığında anlaşmayı bir yıl uzatmayı önerdiğini kaydeden O'Brien, "Bu, her iki tarafın da yararına olur ve Cenevre'de mevkidaşımla görüştüğümde Rusların bu teklifi kabul edeceğini düşündük" ifadelerini kullandı.

O'Brien, Rusya'nın 'pahalıya mal olacak silahlanma yarışı başlayana kadar' tutumunu gözden geçireceğini umduklarını da ekledi.

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmesi sırasında konuşan Putin, “Bir teklifim var, mevcut anlaşmayı hiçbir koşul olmadan en azından bir yıl uzatalım. Bu tür anlaşmalarda düzenlenen sorunlara ilişkin tüm parametreler konusunda anlamlı görüşmeler gerçekleştirebilmek, ülkelerimiz ve stratejik istikrarın korunmasıyla ilgilenen tüm ülkeleri Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması gibi önemli bir belgeden mahrum bırakmamak için bunu yapalım” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni START anlaşması Şubat 2021’de sona erecek.