Trump, maskesiz katıldığı Evanjelik kilise ayininde kutsandı: Tanrı ikinci kez kazanmanızı sağlayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı. Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" gibi kehanetlerde bulundu.

Hepsi de Kovid-19 geçiren ve iyileştikleri açıklanan Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ve Beyaz Saray Başdanışmanı Hope Hicks, Uluslararası Las Vegas Kilisesi'nin kapalı salonunda düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz halde hazır bulundu.

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Ayini, Uluslararası Las Vegas Kilisesi Başkanı Paul Goulet ile ailesinin rahip üyeleri yönetti. Eşi Denise Goulet, tanrının başkanlık seçimini kazanması için Trump'a ikinci bir rüzgar bahşedeceği kehanatinde bulundu.

Başkan'a her türlü dinsel coşkuyu veren dini motifli konuşmasında Trump'ı tanrının gözbebeği olarak sunan Denise Goulet, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" gibi ifadeler kullanırken tanrının bunun için gereken kuvvet ve dayanıklılığı Trump'a vereceğini sözlerine ekledi.

"The Lord said to me I'm going to give our President a second win."



President Trump attends the International Church of Las Vegas service in Nevada with Hope Hicks and Kayleigh McEnany. They aren't wearing masks. pic.twitter.com/d9mFDJVplG — The Hill (@thehill) October 18, 2020

Paul Goulet, Başkan'ın Kovid-19'dan Walter Reed askeri hastanesinde üç gün geçirmesinin muhteşem bir geri dönüş için ufak bir sekteye uğrama olduğunu dile getirdi.

Ardından kilise liderlerinin çağrısıyla cemaatin Trump'ı tezahüratlar eşliğinde kutsayıp hayır duası etmesi bölümüne geçildi.

Ayinin ardından, cemaate seslenen Trump "Birçok kiliseye gidiyorum ve kiliselere gitmeyi seviyorum. Yüzde 100 sizinleyiz. Size dışarı çıksanız iyi olur diyoruz, çünkü diğer tarafta bizimle aynı fikirde olmayan bir grubumuz var. Haklı olan biziz" dedi.

Pastor Marc Goulet, ayinin siyasi olmadığını savunarak, "İncil, şeref verilecek kişiye şeref ver diyor. Şu anda Başkanımızı onurlandırıyorum çünkü o doğru olanı yaptı" diye ekledi.

Twitter, maskesiz Trump'ın Evanjelik kilise liderlerinin konuşmalarıyla mest olduğu klibi "Son Kovid-19 bilgilerini izleyin" etiketiyle servis etti.