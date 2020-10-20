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    Filistinlilerin 'Arap krallıklarının ihaneti' tepkisini gösterdiği, imzacı Arap tarafların ise 'İran'a karşı birlik Filistin davasından daha önemli' vurgusunu yaptığı anlaşmalar için İsrail adına Başbakan Benyamin Netanyahu, BAE adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn adına Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez Zayani Beyaz Saray'a geldi.

    ABD'den Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin açıklama: Yeni ve umut vadeden bir dönem

    © REUTERS / Tom Brenner
    ABD
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    ABD, Bahreyn ve İsrail, Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için imzalanan mutabakatla, iki ülke ilişkilerinde 'yeni ve umut vadeden bir döneme' girildiğini açıkladı. 

    Beyaz Saray, ABD, Bahreyn ve İsrail heyetlerinin dün Bahreyn'in başkenti Manama'da yaptığı görüşmelere ilişkin bu 3 ülkenin yayımladığı ortak açıklamayı paylaştı.

    Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik, barışçıl ve dostane ilişkilerin kurulmasına yönelik olarak mutabakat imzalandığı anımsatılan açıklamada, bu anlaşmayla iki ülke ilişkilerinde yeni ve umut vadeden bir döneme girildiği ifade edildi. 

    İki ülkenin, ekonomi ve ticaret iş birliği, hava hizmetleri, tarım, telekomünikasyon, posta hizmetleri, vizeler, mali hizmetler, dışişleri bakanlıkları ve ticaret odaları arasında iş birliği konularında da mutabakat zaptları imzalandığına işaret edilen açıklamada, çalışma gruplarının da sağlık, liman hizmetleri, spor ve kültür gibi alanlardaki potansiyel iş birliklerini görüştüğü bildirildi. 

    Açıklamada, "Orta Doğu'nun en dinamik iki milleti arasında doğrudan ilişkilerin başlaması, her iki ülkenin ve bölgenin halkları için daha güvenli ve refah bir geleceğe katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu. 

    © REUTERS / Christopher Pike
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmanın iki ülkenin iş birliğinde yeni bir devir açtığı belirtilen açıklamada, "Bahreyn ve İsrail, ABD'nin Orta Doğu'da barışı, refahı, ortak değerler ve çıkarlara bağlı iş birliği alanlarını genişletmeye yönelik stratejik ajandasını destekleyecektir" ifadesi kullanıldı. 

    Tarafların İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için çaba göstermeye devam edeceği, Bahreyn ve İsrail'in ABD'ye "daha istikrarlı, güvenli ve refah bir Orta Doğu" sağladığı için teşekkür ettiği vurgulandı. 

    BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme süreci

    Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurmasıyla aleni hale geldi.

    15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

    İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman, Sudan ve Suudi Arabistan var.

    Etiketler:
    açıklama, Normalleşme, İsrail, ABD, Bahreyn
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