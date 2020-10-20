Trump yönetiminden Google'a en büyük anti-tröst davası

ABD Adalet Bakanlığı, son 20 yılın en büyük antitröst davasını Google'a karşı açtı. 11 eyaletin de müdahil olduğu federal yönetimin davasında internet devi 'yasadışı tekel kurarak rekabeti engellemek ve tüketicilere zarar vermekle' suçlanıyor. Google "İnsanlar bizi alternatifsiz kaldıkları için değil tercih ettikleri için kullanıyor" dedi.

Google'a karşı bugüne değinki en büyük yasal meydan okumada bulunan Trump yönetimi, ABD merkezli internet devini yasadışı tekel oluşturmak ve korumakla suçlamasında bulundu.

Google'un arama motoru ve reklam yayını işlerine dava açan ABD Adalet Bakanlığı, internet devini çevrimiçi aramalardaki hakimiyetini rekabeti bastırmak ve tüketicilere zarar vermek için kötüye kullanmakla itham etti.

'Parçalara bölünmesi dahil bütün seçenekler masada'

1 trilyon dolarlık şirketin piyasadaki gücünü rakiplerini piyasadan silmek için kullandığını söyleyen bakanlık, internet arama ve reklam şirketinin parçalara bölünmesi dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Google'ın tekel hali, 'Hz. Google' ve 'googlelamak' gibi tabirlerle dünya çapında tüm dillere yansımış durumda.

Önceki antitröst davaları sonuç vermişti

ABD'de 11 eyaletin müdahil olduğu federal dava, son 20 yılın en büyük antitröst davası olarak nitelendi. Çapı, 1974'te AT&T'ye, 1998'de Microsoft'a açılan davalarla kıyaslanıyor ki, ilki Bell System şirketinin bölünmesiyle, ikincisi tekeli kırarak internet bağlantılı şirketlerin sayısında patlama yaşanmasıyla sonuçlanmıştı.

Bu kez Demokrat Parti destekliyor

Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Başkan Donald Trump'ın Google'a açılan davayla ilgili bakanlıkla görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Davaya, her durumda Trump karşıtlığını benimseyen Demokrat Partili Kongre üyelerinin de destek vermesi dikkat çekti.

'ABD'deki tüm genel arama motoru faaliyetlerinin yüzde 90'ı'

Google'un ABD'deki tüm genel arama motoru faaliyetlerinin yüzde 90'ını ve mobilden aramaların yüzde 95'ini gerçekleştirdiğini belirten Adalet Bakanlığı, 'dünya çapında milyarlarca kullanıcının rakipsiz internete giriş kapısı konumundaki şirketin, ABD'li tüketicilerin, reklam vericilerin ve internet ekonomisine bağımlı tüm şirketlerin korunması adına Google'ın rekabet karşıtı işlemlerinin durdurulması ve rekabetin yeniden tesis edilmesi gerektiğini' dile getirdi.

'Tüketiciler ve reklam verenler mağdur'

Dava başvurusunda "Sonuçta daha az seçenek, daha az yenilik ve daha az rekabetçi reklam fiyatlarından tüketiciler ve reklam verenler mağdur oluyor. Bu nedenle, mahkemeden Google'ın arama dağıtımındaki kontrolünü kırmasını istiyoruz, böylece rekabet ve yenilik devam edebilir" denildi.

Google: Dava derinden kusurlu

İlk açıklamayı sosyal medyadan yapan Google, davayı 'derinden kusurlu' diye niteleyerek "İnsanlar Google'ı alternatif bulamadıklarından mecbur oldukları için değil tercih ettikleri için kullanıyor" dedi.

Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla 2015 yılında Alphabet Inc. adında çok uluslu konglomerat kurulmuştu.