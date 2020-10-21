ABD, Rusya’nın önerdiği Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini reddetti

Craft, “Sayın Lavrov, bugün Rusya'nın Basra Körfezi'nde güvenlik konusuna gösterdiği ilgiyi takdir ediyorum, ancak, saygı duymakla birlikte önerdiğiniz çözüme katılmıyorum. Uluslararası toplumun körfez güvenliğini sağlamak için yeni bir mekanizmaya ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

İran'ı bölgenin güvenliğini tehdit eden ana faktör olarak niteleyen Craft, BM Güvenlik Konseyi’nin bu ülkeden hesap sorabilecek tüm araçlara sahip olduğuna vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Rus meslektaşlarımın bölgede istikrarı sağlamak için Basra Körfezi'nde bir kolektif güvenlik konsepti oluşturmayı önerdiklerini anlıyorum. Saygı duymakla birlikte, çözümün çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu Konseyin sadece İran’dan hesap sorma cesaretini toplaması gerekiyor.”

Craft, İran'ı Yemen'de Husileri desteklemek, Suriye'de faaliyetler yürütmek, Lübnan'da Hizbullah'ı silahlandırmak ve İsrail'in güvenliğini tehdit etmekle suçladı.

Rusya, Temmuz 2019'da BM ortaklarına Basra Körfezi kolektif güvenlik konseptini sunmuştu. Moskova’nın bölgedeki güvenliğin güçlendirilmesi adına sunduğu önlemler arasında, dış ülkelerin bölgedeki askeri varlıklarının kısıtlanması, silahsız bölgelerin kurulması, özel iletişim hatlarının kurulması, askeri tatbikatlar, silah alımları ve silahlı kuvvetler hakkında ön bilgi paylaşımı bulunuyor. Moskova ayrıca Rusya, ABD, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği’nin (AB) ve ilgili diğer ülkelerin dahil olacağı güvenlik teşkilatının kurulmasını önermişti.