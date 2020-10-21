NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Doğu Akdeniz'deki durumu endişe ile izliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg şunları söyledi:
- Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli.
- Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk.
- Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu
- Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız.
- Ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafi görüşmeleri destekliyor.
'Gerginliğin azaltılmasına odaklanmış durumdayız'
- Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız.
- NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır.
- 1990'larda Ege ve Doğu Akdeniz'de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı.
- S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil.
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