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    ABD Başkanı Donald Trump

    NYT: Trump'ın Çin devletiyle iş yapma peşinde koştuğu ve Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (119)
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    The New York Times (NYT) gazetesinin ulaştığı vergi kayıtları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de iş kovaladığını ve daha önce bilinmeyen bir banka hesabının olduğunu ortaya koydu. Çin'e karşı ticaret savaşı yürüten Trump, 3 Kasım başkanlık seçimindekirakibi Joe Biden'ı da Çin'e karşı yumuşak olmakla suçluyor. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarıyla ilgili haberlerini devam ettiren NYT'nin haberine göre emlak krallığına dayalı Trump Organisation'dan Beyaz Saray'a geçen Donald Trump'ın iş hayatı sicili, denizaşırı anlaşmalardan geçilmiyor. Üstelik Çin devletiyle pazarlıklar da buna dahil. 

    Çin'de 10 yıl boyunca proje peşinde koşup başarı elde edemediği belirtilen Trump'ın Kasım 2016 başkanlık seçimi için kampanya yürüttüğü sırada Çin'de büro işlettiği ve hükümetin kontrolündeki büyük bir şirketle ortaklık kurduğu kaydedildi. 

    Habere göre daha önce kamuoyuna yansımamış şekilde bir Çin bankasında hesabı bulunan Trump, aynı zamanda Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan 2013 ve 2015 yıllarında Çin'e vergi ödedi. 

    NYT'nin önceki haberine göre başkan seçildiği 2016'da ve koltuğa oturduğu 2017'de ABD'de sadece 750 dolar gelir vergisi ödeyen Trump, Çin bankasındaki hesaptan bu ülkede 188 bin 561 dolar vergi ödemiş.

    Trump'ın bir sözcüsü, Çin bankasındaki hesabın varlığını kabul ederek, Asya'daki otelcilik işleri potansiyelini keşfetmek için açıldığını söyledi.

    NYT'ye konuşan Trump'ın avukatlarından Alan Garten, Trump International Hotels Management'ın ABD'de de şubeleri olan bir Çin bankasında yerel vergileri ödeyebilmek için hesap açtığını belirtti.

    Garten, "Hiçbir anlaşma, işlem ya da başka bir iş faaliyeti yapılmadı ve 2015'ten beri hesapta hiçbir hareket olmadı. Hesap hâlâ açık olmasına rağmen başka hiçbir amaç için kullanılmadı" dedi.

    Vergi kayıtların göre Trump, Çin'de projeler alabilmek için kurulan beş küçük şirkete yıllar içinde en az 192 bin dolar yatırım yapmış.
    Bu şirketlerin kayıtlarında 2010-18 arası vergi ödemeleri ve diğer harçlar için en az 97 bin 400 dolar harcama yapıldığı yer alıyor.

    Ancak işlerin büyük bölümünün, THC China'nın doğrudan sahibi olduğu Trump International Hotels Management üzerinden yürütüldüğü görülüyor.

    Oysa başkanlığının ilk dönemine Çin'e karşı yürüttüğü ticaret savaşı damga vuran Trump, ABD'li şirketlerin Çin'le iş yapmasına şiddetle karşı çıkıp engellemeler çıkarmakla meşgul. 

    Havuç-sopa taktiğine başvuran Trump, fabrikalarını Çin'den taşımaları için ABD firmalarına vergi teşvikleri önerirken, Çin'de faaliyette bulunan şirketleri ABD federal hükümetiyle sözleşmelerini iptal etmekle tehdit ediyor.

    10 ayda 10 milyon kişiye istihdam yaratma vaadinde bulunduğu bir konuşmasında da "Çin'e bağımlılığımızı sona erdireceğiz" diyen Trump, 3 Kasım başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı ise Çin'e karşı yumuşak olmakla suçluyor. Bu iddiasına kanıt olarak oğlu Hunter Biden'ın Çin'le iş anlaşmalarını gösteriyor.

    Son olarak Cumhuriyetçi Partili senatörler, Hunter'ın küresel çapta yabancılarla ve yabancı hükümetlerle çok sayıda bağlantısı olduğuna dair rapor yayımlayıp raporda Çinli bir iş insanıyla banka hesabı açması örneğini de verdi. 

     

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (119)
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