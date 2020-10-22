Pompeo'dan Bolivya seçimlerini kazanan sosyalist aday Arce'ye tebrik mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya'da Trump yönetimi destekli askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'in devrilmesinden 11 ay sonra düzenlenen seçimleri, sosyalist aday Luis Arce kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Pompeo, "Bolivya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı Arce ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Choquehuanca'yı tebrik ediyoruz. Bolivya'da ve tüm bölgede demokrasiyi, insan haklarını, basın özgürlüğünü ve ekonomik refahı teşvik etmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.