'Trump yönetimi, Maduro'nun görevden ayrılması için Venezüellalı yetkiliyle görüştü' iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'barışçıl bir şekilde görevini bırakması' için geçen ay Meksika'da Venezüellalı bir yetkiliyle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

Bloomberg'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell'in, Maduro'ya yakın olan Venezüellalı siyasetçi Jorge Rodriguez ile geçen ay Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir araya geldiği ifade edildi.

Grenell'in, Maduro'nun görevini "barışçıl bir şekilde" bırakması konusunu gündeme getirdiği ancak bu görüşmede başarı elde edilemediği belirtildi.