Breonna Taylor'ı öldüren beyaz polislerden biri konuştu: George Floyd'dan tümüyle farklı bir vaka, ırkçılıkla ilgisi yok

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde acil servis teknisyeni Breonna Taylor'ı öldüren kurşunları sıkan beyaz polis memurlarından Çavuş Jonathan Mattingly, davada hiçbir polisin doğrudan suçlanmaması ve kendisi dahil iki memurun aklanması sonrası, ABC News ve Louisville Courier-Journal'a mülakat verdi.

Louisville'de 7 ay süren protestoları tetikleyen cinayetin, polislerin siyahların yaşamlarını umursamamasının örneği olduğu suçlamasını reddeden Çavuş Jonathan Mattingly, "Bunun George Floyd vakasıyla ilgisi yok. Öyle bir şey değil. Ahmaud Arbery vakası değil. Hiç benzerliği yok" diyerek şöyle devam etti:

"Bu, onlardan tümüyle farklı bir vaka. İnsanların göstermek istediği gibi bir ırk mevzusu değil."

Breonna Taylor'ın evi için erkek arkadaşından kaynaklı uyuşturucu arama emri aldıklarını belirten Mattingly, 6 kez kapıya vurup polis olduklarını beyan ettikten sonra kapıyı kırıp içeri girdiklerini, kapıyı kırmak için bu kadar uzun beklemeselerdi, Breonna Taylor'ın bugün hayatta olacağını savundu.

Savcılara göre Taylor'ın erkek arkadaşı Kenneth Walker'ın ateşiyle kalçasından vurulan Mattingly, uzun süre beklemelerinin Kenneth Walker'a ne yapacağını düşünmek için zaman tanıdığını, içeri girdiklerinde Walker'ın bir el ateş etmesine yaylım ateşiyle yanıt verdiklerini anlattı. İçeri girerken kendisinin vurulması üzerine karşılık vermelerinin, Ahmaud Arbery vakasındaki gibi kasten peşinden gidip öldürmek ya da George Floyd vakasındaki gibi boğazına çöküp boğarak öldürmek gibi bir şey olmadığını söyledi.

Breonna Taylor'ın ölmeyi hak etmediğini, ama polisin evine gitmesinin tesadüf olmadığını, arama emrinde erkek arkadaşının uyuşturucu ticareti kapsamında paketlerin bu eve geldiğinin yazdığını dile getiren Mattingly, Walker'ın yere doğru ateş ettiği ve kapıdakilerin polis olduğunu bilmedikleri iddiasını reddetti. Ancak hem "Herkes kapıya polisin vurduğunu biliyordu" hem de "Bizi duyup duymadıklarını bilmiyorum" dedi.

Polisin kapıyı kırıp eve girmeden önce kim olduğunu anons edip etmediği, davadaki en tartışmalı konulardan biriydi. Memurlar, kendilerine ihbarsız mülke giriş emri verilmesine rağmen, kapıyı kırmadan önce polis olduklarını anons ettiklerini savundu. Ancak Walker ve yaklaşık 12 komşu, polis anonsu duymadığını söyledi. Tek bir komşu ise "polis" diye bağırıldığını duyup duymadığına dair sürekli ifade değiştirdi.

Mattingly'nin mülakat vermesinden bir gün önce, memurları aklayan büyük jürinin üyeleri, savcıların kendilerini Kentucky eyaletinin cinayet yasalarına yönlendirmemesinden ötürü böyle bir karar verdiklerini açıkladı.

Kapıyı kırıp evi basan Mattingly, eski dedektif Brett Hankison, dedektif Myles Cosgrove dairenin içinde 32 el ateş etti, 6'sı Breonna Taylor'ı vurarak öldürdü. Üç memurdan hiçbiri Breonna Taylor'ın ölümüyle ilgili suçlanmadı, sadece Hankison'a üç kişinin yaşadığı yan daireye giren kurşunlar nedeniyle çevreyi tehlikeye atmak suçlaması üç kez yöneltilmişti. Jüri üyeleri, ortak bir açıklama yayımlayarak, Kentucky eyalet başsavcısının önlerine bir ‘cinayet suçlaması’ getirmediğini, sadece bir polis aleyhine, etrafını ‘tehlikeye atma’ suçlamasından yargılanmasının gerekli olup olmadığının sunulduğunu söyledi.