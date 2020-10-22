Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Çin de ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, 'İran ve Rusya'nın yanı sıra' Çin ve başka birkaç ülkenin de ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını tespit ettiklerini ileri sürdü.

O'Brien, Fox televizyonunda katıldığı bir programda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) dün yaptığı İran ve Çin'in seçimlere müdahale etmeye çalıştığına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Seçimlere müdahale etmeye çalışan ülkelerin sadece İran ve Rusya olmadığını savunan Robert O'Brien, "Çin ve şu anda adını açıklamadığımız başka birkaç ülke daha seçimlere müdahale etmeye çalıştı. Seçimlerimizi korumak adına önemli adımlar atıyoruz" ifadesini kullandı.

O'Brien, konu hakkında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi, İç Güvenlik Bakanlığının yanı sıra siber tehditler ile ilgilenmesi için Iowa Ulusal Muhafızları ile de toplantılar düzenlediklerini belirtti.

'İran ve Rusya'nın seçimlere müdahale etmeye çalışmasının sürpriz olmadığını' ileri süren Robert O'Brien, İran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi kararından ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesinden rahatsız olduğunu kaydetti.

O'Brien, "Başkan Trump, Ronald Reagan'dan bu yana Rusya'ya en sert davranan başkan oldu. Rusya'nın Twitter'da ve daha birçok yerde dezenformasyon yaydığını görüyoruz. Çin için de aynısı geçerli" görüşünü paylaştı.