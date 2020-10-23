Trump ile Biden arasında son düello gecesi

ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde düzenlenen üçüncü ve son canlı yayın tartışması gerçekleştirildi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki son canlı yayın tartışması, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Canlı yayın tartışmasından öne çıkanlar şöyle:

Biden, "Bana oy veren ve vermeyen tüm Amerikalıların başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği meselesi

Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri döneceklerini belirterek 2025 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfır olduğu noktaya ulaşmak için başka sektörlere yönelmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Biden on Sept. 14: "I’ll bring us back into the Paris Agreement. I’ll put us back into business of leading the world on climate change.” https://t.co/T84bMAPzNf — USA TODAY Politics (@usatodayDC) October 23, 2020

Trump, "Paris İklim Anlaşması yüzünden milyonlarca işi feda etmeyeceğim ve işleri mahvetmeden harika bir iş çıkardık" diye kaydetti.

“I do love the environment,” Trump says when asked if he has a plan on climate change.



“I will not sacrifice tens of millions of jobs because of the Paris Accords,” he adds. His administration rolled back Obama-era environmental regulations. https://t.co/HR9MFfjFDv #Debates2020 pic.twitter.com/no88OkjE66 — ABC News (@ABC) October 23, 2020

Küresel iklim değişikliğine ilişkin Trump, "Karbon emisyonlarında en iyi, en düşük rakama sahibiz ve bu, Obama'nın her zaman önemsediğini fark ettiğim büyük bir standart. Bu yönetimde son 35 yılda sahip olduğumuz en iyi karbon emisyon rakamlarına sahibiz" bilgisini paylaştı.

President Trump: "We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I noticed Obama goes with all the time.... we have the best carbon emission numbers we've had in 35 years under this administration." pic.twitter.com/zsK9fqo93b — ForAmerica (@ForAmerica) October 23, 2020

ABD'deki ırkçılık sorunu

Biden, "Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ABD'ye girmesini yasaklayacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

Irkçılık konusunda Trump, "Abraham Lincoln dışında kimse Afro-Amerikan topluma benim yönetimimin sunduklarını sunmadı" dedi. Trump, "Başkanlık yarışına Obama ve Biden'ın ülkeyi yönetme konusundaki kötü performansı nedeniyle girdim" ifadelerini kullandı.

President Trump: "Not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the Black community. Now you have done nothing, other than the crime bill, which put..."



Joe Biden: "Oh, God."



Full video: https://t.co/GMx4T2yMxi#Debates2020 #debates pic.twitter.com/uY2DLOpib9 — CSPAN (@cspan) October 23, 2020

Biden, "Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi" dedi.

"Ben seçilirsem borsa patlayacak ama Biden kazanırsa borsa çökecek" yorumunda bulunan Trump, "Asgari ücreti yükseltmek istiyorum ama küçük işletme sahiplerine zarar verecek şekilde değil" bilgisini verdi.

President Trump: "They say the stock market will boom if I'm elected. If he's elected, the stock market will crash."



Former Vice President Biden: "Where I come from...people don't live off of the stock market."#Debates2020 https://t.co/7fGo2gqnUc pic.twitter.com/fGLxjQzWYg — Good Morning America (@GMA) October 23, 2020

Sağlık sistemi

Biden, "Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı" diye kaydetti.

Kuzey Kore ile müzakereler

Trump, "Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey" derken Biden, "Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump on relationship with Kim Jong-un: "Having a good relationship with leaders of other countries is a good thing."



Biden: "That's like saying we had a good relationship with Hitler before he in fact invaded Europe." pic.twitter.com/dSMi48WIgI — Axios (@axios) October 23, 2020

Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla ile görüşeceğim" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Obama'yla Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi" ifadelerini kullandı.

Trump, "Çin'deki banka hesabım 2013'te açıldı ancak 2015'te başkanlığa aday olmamdan önce kapatıldı" bilgisini verdi.

Biden calls out Trump for his Secret Chinese bank account. 🔥 #Debates2020 pic.twitter.com/w8KyS8z1hN — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 23, 2020

'Vergi beyanı' polemiği

Biden ise, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.

Rusya'ya yönelik suçlamalar

Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı harekete geçmekten neden korktuğunu anlamıyorum" diye konuştu.

"I don't understand why this president is afraid to take on Putin when he's actually paying bounties to kill American soldiers in Afghanistan."



- Democratic presidential nominee Joe Biden, on President Trump's relationship with Russia during the final 2020 presidential debate. pic.twitter.com/0fXish3Jis — PBS NewsHour (@NewsHour) October 23, 2020

"Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti

Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

Koronavirüs salgını

New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.

"Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden says Pres. Trump is taking "no responsibility" for the country's coronavirus crisis.



"Excuse me, I take full responsibility," Trump responds. "It's not my fault that it came here. It's China's fault." https://t.co/zkoTdi6727 #Debates2020 pic.twitter.com/PW2YZaV9mL — ABC News (@ABC) October 23, 2020

Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, hadi ama bunun yüzünden ölüyoruz" ifadelerini kullandı.

"We're learning to live with it," Pres. Trump says about COVID-19. "We have no choice."



"Learning to live with it?" Joe Biden says. "Come on. We're dying with it." https://t.co/zkoTdi6727 #Debates2020 pic.twitter.com/RUmW9qvsmX — ABC News (@ABC) October 23, 2020

ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

"ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

Pres. Trump defended his response to coronavirus, claiming that far fewer Americans have died than models predicted.



Joe Biden shot back that 220,000 have died and that "anyone who’s responsible for that many deaths should not remain as president." https://t.co/HR9MFf24eV pic.twitter.com/IYIsx6uaYP — ABC News (@ABC) October 23, 2020

Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.