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    Trump ile Biden arasında son düello gecesi

    © REUTERS / Mike Blake
    ABD
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    ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde düzenlenen üçüncü ve son canlı yayın tartışması gerçekleştirildi.

    ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine günler kala Başkan Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki son canlı yayın tartışması, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

    Canlı yayın tartışmasından öne çıkanlar şöyle:

    Biden, "Bana oy veren ve vermeyen tüm Amerikalıların başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

    İklim değişikliği meselesi

    Biden, Paris İklim Anlaşması'na geri döneceklerini belirterek 2025 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfır olduğu noktaya ulaşmak için başka sektörlere yönelmeye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

    Trump, "Paris İklim Anlaşması yüzünden milyonlarca işi feda etmeyeceğim ve işleri mahvetmeden harika bir iş çıkardık" diye kaydetti.

    Küresel iklim değişikliğine ilişkin Trump, "Karbon emisyonlarında en iyi, en düşük rakama sahibiz ve bu, Obama'nın her zaman önemsediğini fark ettiğim büyük bir standart. Bu yönetimde son 35 yılda sahip olduğumuz en iyi karbon emisyon rakamlarına sahibiz" bilgisini paylaştı.

    ABD'deki ırkçılık sorunu

    Biden, "Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ABD'ye girmesini yasaklayacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

    Irkçılık konusunda Trump, "Abraham Lincoln dışında kimse Afro-Amerikan topluma benim yönetimimin sunduklarını sunmadı" dedi. Trump, "Başkanlık yarışına Obama ve Biden'ın ülkeyi yönetme konusundaki kötü performansı nedeniyle girdim" ifadelerini kullandı.

    Biden, "Trump yönetimi göçmenleri çocuklarından ayırdı ve bunu yapan kaçakçılar değildi" dedi.

    "Ben seçilirsem borsa patlayacak ama Biden kazanırsa borsa çökecek" yorumunda bulunan Trump, "Asgari ücreti yükseltmek istiyorum ama küçük işletme sahiplerine zarar verecek şekilde değil" bilgisini verdi.

    Sağlık sistemi

    Biden, "Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı" diye kaydetti.

    Kuzey Kore ile müzakereler

    Trump, "Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey" derken Biden, "Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey Kore konusunda Biden, "Kuzey Kore lideri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kabul etmesi şartıyla ile görüşeceğim" dedi.

    ABD Başkanı Trump, "Obama'yla Beyaz Saray'da görüştüğümüzde, 'Kuzey Kore en büyük düşmanımız, gerçek bir savaş olacak' dedi" ifadelerini kullandı. 

    Trump, "Çin'deki banka hesabım 2013'te açıldı ancak 2015'te başkanlığa aday olmamdan önce kapatıldı" bilgisini verdi.

    'Vergi beyanı' polemiği

    Biden ise, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" yorumunu yaptı.

    ABD Başkanı Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.

    Rusya'ya yönelik suçlamalar

    Biden, "Rusya, Afganistan'daki askerlerimizi hedef almaya çalışırken Trump'ın Putin'e karşı harekete geçmekten neden korktuğunu anlamıyorum" diye konuştu.

    "Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı" ifadelerini kullanan Trump, Biden'nın 'Rusya'dan büyük paralar aldığını' iddia etti

    Seçimlere müdahale etmeye çalışan yabancı ülkelerin olduğunu belirten Biden, "Seçimlere müdahale eden herhangi bir ülke bedelini öder" dedi.

    Koronavirüs salgını

    New York'un 'hayalet şehir' haline geldiğini kaydeden Trump, "İnsanlar ekonomik durgunluk nedeniyle burayı terk ediyor" vurgusunu yaptı.

    "Koronavirüsün yayılması başından beri Çin'in hatası" diyen Trump, "Koronavirüse yakalandım ve ondan çok şey öğrendim. Ülkeyi açmalı ve bu krizden kurtulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

    Biden, "Trump, koronavirüs krizinin başlangıcında Çin Devlet Başkanı'nı övdü" diyerek, "Başkan Trump, koronavirüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylüyor, hadi ama bunun yüzünden ölüyoruz" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı, "Ülkemizi açma sürecindeyiz, koronavirüsten çok şey öğrendik ve erken harekete geçtik" dedi.

    Trump, "2.2 milyon insanın ölmesini önlemek için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık" diyerek "Koronavirüsü yenmeye çok yakınız" diye kaydetti. Trump, 'damardan çamaşır suyu alma söyleminin şaka olduğunu' belirtti.

    "ABD'de şu ana kadar koronavirüsten 220 bin ölü var ve günde 70 binden fazla vaka görülüyor" diyen Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Trump'ın salgına yaklaşımı trajik" dedi.

    Trump, açıklamasında "Koronavirüs salgınından ölüm oranı düştü. Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ABD 2020 Başkanlık seçimleri, Çin, Koronavirüs, Tartışma, başkanlık münazarası, münazara, Tennessee, canlı yayın, Joe Biden, Donald Trump, ABD
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