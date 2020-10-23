Trump: İsrail ile Sudan ilişkileri normalleştiriyor

Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması için seferberlik yürüten ABD Başkanı Donald Trump'ın son iki ayda ikna ettiği üçüncü Arap ülkesi Sudan oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamalarına arabuluculuk eden ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçiminden önce bir ülkeye daha imza attırma hevesi Sudan'la başarıya ulaştı.

Trump'ın bugün yürüttüğü telefon görüşmeleri sonucunda yapılan ortak açıklamada İsrail ile Sudan yönetimlerinin ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Üç ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada "Liderler, Sudan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve savaş durumuna son verilmesi konusunda anlaştı" denildi.

Washington'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı'nın arabuluculuğuna vurgu yapıldı.

Böylece Sudan, Trump'ın son iki ayda İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye ikna ettiği üçüncü Arap ülkesi oldu.

Hızını alamayan Trump, Suudi Arabistan'ın sürece katılacağından ve tez zamanda İsrail'le barış anlaşmasına varacağından emin olduğunu söyledi.

Ortak açıklama öncesinde Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ile telefon diplomasisi yürüttü.

Anlaşma kapsamında, Trump, Sudan'ı 'terör sponsoru devletler' listesinden çıkarma sürecini başlattı. ABD Başkanı'nın Sudan'ı listeden çıkarma niyetini beyan ettiği belgeyi imzalayıp Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

Üçlü ortak açıklama göre liderler, ilkin tarıma odaklanacak şekilde ekonomi ve ticaret ilişkilerini başlatmak konusunda mutabık kaldı. Ülkelerin heyetleri gelecek haftalarda biraraya gelerek bu alanların yanısıra tarım teknolojisi, havacılık, göç meseleleri ve diğer konularda işbirliği anlaşmaları müzakere edecek.

Ortak açıklamada Sudan geçiş hükümetinin 'cesaretini ve terörle mücadele, demokratik kurumların inşası ve komşularıyla ilişkileri geliştirme kararlılığını gösterdiği, bunun sonucunda ABD ile İsrail'in yeni başlangıç yapan Sudan'ın ortağı olmayı ve uluslararası topluma tam entegrasyonunu sağlamayı kabul ettiği' dile getirildi.