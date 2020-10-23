Trump: Karabağ görüşmelerinde ilerleme var

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün Washington'da ABD'li mevkidaşları Mike Pompeo ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu görüşmelerle ilgili "Bakalım ne olacak. Bu anlamda çok iyi ilerleme olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüşüp görüşmediği sorusuna, "Konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Kremlin: Trump’ın hangi ilerlemeden bahsettiğini bilmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Trump’ın Karabağ görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki ifadesiyle ilgili, "Biz henüz bilmiyoruz" dedi.

Peskov daha önce Rusya’nın, Dağlık Karabağ’daki savaşı durdurmak ve sorunu barışçıl mecraya çıkarmak için her şey yaptığını söylemişti.