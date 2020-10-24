ABD'den Rusya Merkezi Kimya ve Mekanik Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya Federal Devlet Üniter Teşebbüsü Merkezi Kimya ve Mekanik Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, Rusya Merkezi Kimya ve Mekanik Araştırma Enstitüsü'ne yönelik yaptırımların CAATSA kapsamında uygulandığı vurgulandı.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin, Rusya üzerindeki yaptırım baskısını artırmaya devam ettiğini belirterek, halihazırda 350 Rus vatandaşı ve 500 Rus şirketine kısıtlayıcı tedbirler uyguladığını ve benzer 15 yasa tasarısının Amerikan Kongresi'nde değerlendirmede olduğunu kaydetti.