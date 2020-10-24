ABD'den seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından 'ABD'deki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunan' 5 İranlı kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, 'Tahran yönetiminin internette dezenformasyon yayarak ABD seçmenlerini yanıltmayı amaçlayan operasyonlar yürüttüğü' ve 'ABD'deki seçim sürecini hedef aldığı' iddia edildi.

Bu kapsamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Güçleri ve Bayan Rasaneh Gostar Enstitüsü'nün, ABD başkanlık seçimlerinde dış müdahaleye doğrudan veya dolaylı dahil olma, sponsorluk etme, gizleme veya başka bir şekilde suç ortağı olma gerekçeleriyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Ayrıca İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) ile Uluslararası Sanal Medya Birliği'ne (IUVM) de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'ın 'ABD seçimlerini etkilemeye çalışmak için yanıltıcı içerikler kullandığını' öne sürdü.

Mnuchin, "Bu yönetim, ABD seçim sisteminin bütünlüğünü sağlamaya kararlıdır ve seçim süreçlerimizi tehdit eden herhangi bir yabancı aktörün çabalarına karşı koymaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.