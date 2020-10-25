ABD: Azerbaycan’ı ateşkese ikna etmeye çalışıyoruz

O’Brien, CBS televizyonuna açıklamasında, “Başkanın talimatıyla tüm hafta sonunu, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlamada aracılık etmeye çalışarak geçirdik. Ermenistan ateşkesi kabul etti. Azerbaycan henüz etmedi. Onu buna ikna etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın AGİT Minsk Grubu’nun geliştirdiği ilkeleri kabul etmesi durumunda ateşkese onay vereceklerini belirtmişti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.