Trump: Karabağ’ı kolay çözeriz

Trump, New Hampshire’daki seçim konuşmasında, “Bunu çözeriz. Buna ‘kolay durum’ derim ben. Bunu hallederiz. Gidin ve halkınıza söyleyin. Ermenistan. Neden olmasın? Ne yapacağını biliyorsan kolaydır” ifadesini kullandı.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan etmeyi kabul ettiği, ABD’nin Azerbaycan’ı da ikna etmeye çalıştığını dile getirmişti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.