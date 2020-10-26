Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, ABD aracılığıyla gerçekleşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkes sebebiyle iki ülkenin liderlerini tebrik ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti. Paylaşımında ekibiyle gurur duyduğunu da söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum."

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020

ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.”