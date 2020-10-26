Trump'tan Cadılar Bayramı reklamı: Bir zombiyi diğerlerinden ayırt etmek için Biden'a bakın

Trump kampanyasının websitesi (https://www.donaldjtrump.com) 'How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition' (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) isimli kamu spotu yayımladığını, böylece Cadılar Bayramı sezonu boyunca doğal ortamında bir zombinin nasıl fark edileceğine dair ipuçları sunduğunu duyurdu.

President Trump's re-election campaign has launched a new public service announcement offering tips to viewers on how to spot a zombie in its natural habitat during the Halloween season. https://t.co/B7DsPF74YN — Hollywood Resistance 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@BettinaViviano) October 26, 2020

Reklamda bir bireyin zombi olduğunu gösteren saldırgan davranışlar, insan eti için iştah duyma ve abuk sabuk homurtularla iniltiler gibi belirtilerin sıralandığı dile getirildi.

'Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?'

Reklamın seçmenleri Başkan Donald Trump için oy atmaya ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden gibi zombileri Beyaz Saray'dan uzak tutmaya çağırdığı kaydedilerek "Sonuçta, bir Joe Biden başkanlığından daha ürkütücü ne olabilir?" diye soruldu.

'Walking Dead dizisinin aralarında yayımlanacak'

"Fear the Walking Dead" ve "The Walking Dead: World Beyond" isimli zombi dizilerinin aralarında yayımlanacağı belirtilen reklamda, Biden'ın hareketlerinin görüntüleri eşliğinde zombi belirtilerine yer veriliyor.

YouTube'da yayımlanan ve yoğun ilgi gören videonun altına genelde olumlu yorumlar geldi:

"Trump'ı ister sev istersen ondan nefret et, ama bunun komik olduğunu inkar edemezsin."

"Başkan ile ekibi artık tam anlamıyla komedyen oldu, bu harika."

"Yalnızca En Büyük Trol Başkanı, Demokrat rakibine karşı zombi karşıtı reklam yayımlayabilirdi."

Kovid-19 geçiren ve testleri çıkan Donald Trump ile first lady Melania Trump, Beyaz Saray'da çocuklara Cadılar Bayramı partisi de verdi.

Çocukların korku alemi kahramanlarının kıyafetlerine büründüğü partide yüzlerce süper kahraman, iskelet, zombi geçit yaptı. Askeri bandonun Michael Jackson'ın Thriller şarkısı gibi ortama uygun müzikler çaldığı partinin en korkutucu kişilikleri olarak Donald-Melania Trump çiftinin benzerleri öne çıktı. Maske takmayan Başkan ile first lady sosyal mesafeyi koruyarak maske takan küçük 'doppaelgaenger'leriyle poz verdi.