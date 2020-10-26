Trump'ın yardımcısı Meadows: Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz

ABD'de koronavirüs salgını, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin sıcak konusu olmayı sürdürüyor.

Koronavirüs kaynaklı vakaların günlük rekorlar kırarak 9 milyona yaklaştığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bini aştığı ülkede Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Meadows, CNN International'da katıldığı yayında, Trump yönetiminin salgını kontrol altına almayacağını belirterek "Salgını kontrol etmeyeceğiz. Aşıları, tedavileri ve diğer (tehlikeyi) azaltma alanlarını kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Salgını neden kontrol etmeyeceğiz?" şeklindeki sorusuna ise Meadows, "Çünkü tıpkı grip gibi bulaşıcı bir virüs" yanıtını verdi.

MEADOWS: We're not going to control the pandemic



TAPPER: Why not?



M: Because it's a contagious virus



T: Why not make efforts to contain it?



M: What we need to do is make sure we have the proper mitigation factors to make sure people don't die pic.twitter.com/0DYgk4rB3T — Aaron Rupar (@atrupar) October 25, 2020

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​Biden'dan tepki

Demokratların başkan adayı Joe Biden, Mark Meadows'un sözlerine tepki gösterdi.

"Beyaz Saray'ın yenilginin beyaz bayrağını salladığını" savunan Biden, "Meadows'un sözleri, Trump yönetiminin ABD halkını korumaktan vazgeçtiğini gösteriyor" dedi.

Biden açıklamasında ayrıca, Meadows'un ifadelerinin ülkede koronavirüs vakalarında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından geldiğine de dikkat çekti.

Joe Biden responds to White House Chief of Staff Mark Meadows comments on @CNNSotu this morning, saying Meadows admitted that the administration has “given up on even trying to control this pandemic, that they've given up on their basic duty to protect the American people.” pic.twitter.com/b6IKIUHQQ3 — Sarah Mucha (@sarahmucha) October 25, 2020

​Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris ise, "Yenilgiyi kabul ediyorlar. Ben ve Joe Biden başından beri bunu söylüyoruz" diye konuştu. Harris, Meadows'un koronavirüsü griple bir tutmasına ilişkin "Bu, ABD tarihindeki herhangi bir başkanlık yönetiminin en büyük başarısızlığıdır" dedi.

Beyaz Saray'da vakalar

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri arasında da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinden sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden en az 5 kişide koronavirüs çıktığı öğrenildi.

​Pence’in çevresindeki pozitif vakalar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.

At least 5 of Vice President Pence's aides test positive for coronavirus https://t.co/Ld2Y5CNfs0 — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) October 26, 2020

Pence’in kısa süre önce Özel Kalem Müdürü Short ile görüştüğü belirtiliyor ancak Pence’in sözcüsü Devin O’Mallley, Pence ve eşinin cumartesi ve pazar yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

Mike Pence çevresindeki vaka kümesine rağmen pazar günü seçin öncesi seyahatlerine devam ederek Kinston’daki bir akşam mitingi için Kuzey Carolina’ya gitti.