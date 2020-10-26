Borat'ın yıldızı Cohen'den Trump'a: Ben de seni komik bulmuyorum ama tüm dünya sana gülüyor

Borat filminin yıldızı Sacha Baron Cohen, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi hakkında yaptığı 'Komik değil' şeklindeki yorumuna aynı sertlikte cevap verdi: "Ben de seni komik bulmuyorum ama dünya sana gülüyor."

Sacha Baron Cohen'in yönettiği yeni Borat 2 filminin bir oyuncusu gazeteci kılığında gizlice Beyaz Saray'a girip çekim yaptı. Filmde Borat’ın kızı Tutar’ı canlandıran Maria Bakalova, gazeteci kılığında ve Trump’ın en yakınındakilerin yardımıyla Beyaz Saray’a kolayca sızdı.

NTV'nin aktardığı habere göre Beyaz Saray’ın güvenlik eksiği ve koronavirüs önlemlerine uyulmadığına dair gizlice çektiği videonun ertesi gün Cohen’in hesabında yayınlanmasının ardından Beyaz Saray karıştı.

Videonun paylaşılmasının ardından Trump’ın verdiği sert tepkiyi, Voice of America’nın Beyaz Saray Büro Şefi Steve Herman Twitter’dan iletti. Herman’ın mesajına göre Trump şunları söyledi:

"Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yıllar önce beni dolandırmaya çalıştı ve bir şekilde ona kanmadım. O sahtekar bir adam ve onu komik bulmuyorum. Bana göre o alçak biri."

'Her zaman ırkçı soytarıları oynayacak insanlar arıyorum'

Bu yorum üzerine Sacha Baron Cohen de Trump’ın yeni filminin ücretsiz reklamını yaptığını belirterek, ona Twitter üzerinden kinayeli bir şekilde teşekkür etti. Cohen, Trump’a şunları söyledi:

“Donald, Borat’ın ücretsiz reklamı için sana minnettarım. İtiraf edeyim ben de seni komik bulmuyorum. Ama bütün dünya sana gülüyor. Her zaman ırkçı soytarıları oynayacak insanlar arıyorum ve senin 20 Ocak’tan sonra yeni bir işe ihtiyacın olacak. Konuşalım!”

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.



I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

23 Ekim'de vizyona girdi

2006 yapımı komedi filmi Borat’ın devamı olan ve tam adı Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan olan Borat 2, 23 Ekim’de vizyona girdi.

Borat 2, tam adı Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Borat: Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Kültürünün İncelenmesi) olan, ama kısaca Borat diye anılan filmin devamı niteliğinde. Borat 2'de Sacha Baron Cohen, yeniden Borat rolüne hayat veriyor.