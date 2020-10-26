ABD yönetimi İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile İran Petrol Bakanı Bicen Zengene'nin de bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bicen Zengene'nin de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı vurgulandı.

Treasury sanctions key actors in Iran’s oil sector for supporting Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force https://t.co/vCnuIbG9cb — Treasury Department (@USTreasury) October 26, 2020

Ayrıca Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, yakın zamanda Venezüella'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tahran'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün 'istikrarı bozan faaliyetlerini' finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını savundu.

Mnuchin, "İran rejimi, terör örgütlerine ve nükleer programına sağladığı desteği, İran halkının ihtiyaçlarını göz ardı ederek önceliklendiriyor" ifadelerini kullandı.