Trump'ın psikolog yeğeni Mary: Kampanyası berbat durumda, o yüzden her şeyi yakacak, daha fazla kaos ve bölünme ekecek

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimine bir hafta kala, anketler, Biden'ı önde gösterirken, klinik psikolog yeğenine göre, Trump, umutsuz bir durumda olduğunu biliyor. Mary Trump, amcasının kafasından geçenlerle ilgili karanlık bir manzara çizerek "Her şeyi yakacak, daha fazla kaos ve bölünme ekecek, çünkü başarılı olduğu yer burası" öngörüsünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın klinik psikolog yeğeni Mary Trump, 'Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı' adlı kitabıyla yankı yaratmasının ardından amcasıyla ilgili analizlerini sürdürüyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Mary Trump, "Donald'ın kampanyasını yürütme şekliyle ilgili benim teorime göre, umutsuz bir durumda olduğunu biliyor, o yüzden her şeyi yakacak, daha fazla kaos ve bölünme ekecek, çünkü başarılı olduğu yer burası" diyerek şöyle devam etti:

"Kaybetmekte olduğunu biliyor - şiddetle inkar edecek - ve bir düzeyde, neyin tehlikede olduğunu anlıyor. Kaybederse, muhtemelen hapse girecek. Yani, eğer düşerse, hepimizi de beraberinde götürecektir. "

Donald Trump'ın 1981'de ölen ağabeyi Fred Trump Jr.'ın kızı Mary, amcasının ikinci görev döneminde Amerika'nın karanlık bir yer olacağına dair uyarılarını devam ettirdi.

"Donald'ın derinlerde korkmuş küçük bir çocuk olduğuna hep inanmışımdır. Şimdi hissettiği korku miktarı, ona aklını oynattırıyor olmalı" yorumunu yapan psikolog yeğen, "Koronavirüse yakalanmasının yanısıra vergi kaçırma hikayesi de var ve şu sıra seçimle ilgili beklentileri gerçekten berbat görünüyor. Kesinlikle paniğe kapılmış olmalı" dedi.

Amcasının Oval Ofis'te kalmaya devam etmesi halinde 'demokrasinin biteceğini' söyleyen Mary Trump , "Küresel çapta inanılmaz derecede karanlık bir otokrasi dönemine giriyor olacağız" görüşünü dile getirdi.