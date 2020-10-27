Fauci: Koronovirüse karşı şu anda geliştirilen aşılar virüsü yok etmek için değil semptomları engellemek için

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı şu anda geliştirilen aşıların, virüsü tamamen yok etmeyi değil, bu virüsün yol açtığı hastalıkların öldürücü semptomlarını engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

Yahoo Finance tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstütüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 4 adayın önde gittiğini belirtirken, "Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değim. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek" dedi.

Fauci: Early COVID-19 vaccines will only prevent symptoms, not block the virus https://t.co/c2KBHH8M1I by @AnjKhem pic.twitter.com/Q8x9uTR9YE — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 27, 2020

​Fauci, "Eğer insanlar enfekte olur ise, onların hasta olmalarını engellemeliyiz ve eğer hasta olmalarını engellersek, onların ciddi şekilde hasta olmalarını da engellemiş oluruz" açıklamasında bulundu.