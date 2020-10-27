Siyahlara 'şikayetten başka şey bilmeyen tembeller' imasında bulunan Trump'ın damadı ve başdanışmanına tepki seli

Sistemdeki ırkçı adaletsizlikle ilgili protestolarla sarsılan ABD'de Başkan Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, 'önce siyah Amerikalıların başarılı olmak istemeleri gerektiğini' söylemesinin ardından sert eleştirilere uğradı.

Fox & Friends programında Başkan Donald Trump'ın politikalarının siyahlara yardım edebilmesi için önce siyahların kendilerine yardım etmek istemeleri gerektiğini dile getiren Başdanışmanı Jared Kushner, Trump'ın siyahların başarılı olmasını istemesinin yeterli olmayacağını, siyahların da kendilerinin başarılı olmasını istemesi gerektiğini söyledi.

Jared Kushner on the Black community: "President Trump's policies are the policies that can help people break out of the problems that they're complaining about, but he can't want them to be successful more than that they want to be successful." pic.twitter.com/SX9vWiAfag — Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2020

George Floyd protestolarının tetiklediği polis vahşetine ve ayrımcılığa karşı düzenlenen gösterilere destek verenlerin sadece göstermelik doğruculuk yapma çabasında olduğundan söz eden damatlıktan mütevellit başdanışman, Siyah Yaşamlar Önemlidir hareketine destek veren NBA, diğer sporcular ve sanatçıları da iğneleyen şekilde "Instagram'ı açıp ağlıyorlar ya da tişörtlerine slogan koyuyorlar ya da basketbol sahasına bir şey yazıyorlar" dedi.

Beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u ensesine çöküp boğarak öldürmesinin videosunun ortaya çıkmasının ardından öfke dışavurmayı ve dayanışma jestlerini bu sözlerle küçümseyen Kushner, "Açıkçası, bu, insanları ilerletmekten ziyade ülkeyi daha da kutuplaştırıyor. Sorunlar çözümlerle hallolur" diye konuştu.

Trump'ın kendisi gibi emlak krallığına sahip damadı olması sayesinde ABD Başkanı'nın Başdanışmanlığına yükselen Kushner'in siyah Amerikalıların şikayet etmekten başka bir şey bilmediği ve başarılı olmak için çaba göstermediği iması, servetini ve mevkiini ailesine borçlu olduğu kendi ayrıcalıklı konumunu görmezden geldiği eleştirilerini beraberinde getirdi.

Kongre'deki Demokrat Partili vekil Don Beyer "ABD tarihinde çok az kişiye Jared Kushner gibi hiçbir şey kazanması gerekmeden bu kadar çok servet ve güç verilmiştir. Öldürücü sonuçları olan şekilde feci derece başarısız olduğu pozisyonu kayınbabası ona verdi. Onu keyfi ırkçılığıyla hatırlayacağız" diye tweetledi.

Demokrat Partili vekil Barbara Lee, "Jared Kushner, beyaz ayrıcalıklarının ve eş dost kayırmanın yüzüdür. Bizim ırkçı, bozuk sistemimizin değişmesini istemiyor, çünkü bundan faydalanıyor. O, siyah topluluğa çok çalışmanın değeri konusunda ders verebilecek son kişi" tepkisini verdi.

Floyd'un ailesini de temsil eden sivil haklar avukatı Benjamin Crump, "Jared Kushner siyahlar başarılı olmak istemeyen tembei şikayetçilermiş gibi konuşuyor. Bu apaçık SAYGISIZLIK siyah topluluğu ve yüzyıllardır karşılaştığı zorlukları HİÇ anlamadığını gösteriyor. Bu düzeyde bir egoyla bu sorunları halledemezsiniz" tweetini attı.

Jared Kushner speaks as if Black people are lazy complainers who don't want to be successful. This blatant DISRESPECT shows he has NO understanding of the Black community and its challenges that have spanned centuries. You can't "fix" these problems from this level of ego. pic.twitter.com/fmILMVbrzY — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 26, 2020

Tepkilere Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi. Bir açıklama yayımlayan Sözcü Kayleigh McEnany, "İnternet trollerinin Başkan Trump'ın siyaj toplum için inkar edilemeyecek başarı siciline gölge etmek için Başdanışman Jared Kushner'in sözlerini bağlamından koparması mide bulandırıcı" suçlamasını ortaya atarak şu iddialarda bulundu:

"Ceza yasası reformu, Afrikalı-Amerikalı topluma hizmet etmek amacıyla kurulmuş yüksek öğretim kurumlarına rekor miktarda fon ve rekor düzeyde düşük siyah işsizliği ve siyahların rekor yüksek gelir artışına kadar, Başkan Trump'ın Demokratların sadece lafta bıraktığı şeyleri başardığına şüphe yok."