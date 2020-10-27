Trump: Dağlık Karabağ’daki ateşkesin bozulmasından hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump’ın, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından hayal kırıklığı duyduğu öğrenildi.

Reuters’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ’da ABD aracılığıyla gerçekleşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkesin bozulmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Habere göre Trump, “Bunu gördüğün zaman hayal kırıklığına uğruyorsun. Ülkeler bunu uzun süredir yaptıklarında olacağı budur” ifadelerini kullandı.

Daha önce Trump, New Hampshire’daki seçim konuşmasında, Dağlık Karabağ’daki çözüm sürecini ‘kolay durum’ olarak niteleyerek, “Bunu hallederiz. Ne yapacağını biliyorsan kolaydır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile ayrı görüşmeler yaparak ateşkesi uyma çağrısında bulunmuştu.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.