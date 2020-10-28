ABD'de pandemi döneminde kadın işsizliği rekor yaparken, Trump'tan 'Kocalarınızı işe geri döndüreceğim' vaadi

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine bir hafta kala mitingden mitinge mekik dokuyan Başkan Donald Trump, sanki kadınlar çalışmıyormuş ve koronavirüs pandemisinde en çok işsiz kalan kesimi kadınlar oluşturmuyormuş gibi, "Kocalarınızın işe geri dönmesini sağlayacağım" diye konuştu.

ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirleyebilecek kararsız eyaletlerden Michigan'da miting düzenleyen Başkan Donald Trump, kadınlara şöyle seslendi:

"Kocalarınızı da alıyorum, işe geri dönmek istiyorlar, değil mi? İşe geri dönmek istiyorlar. Kocalarınızı işe geri gönderiyoruz ve herkes bunu istiyor. Ve tedavi asla sorunun kendisinden daha kötü olamaz."

Trump’s closing message to the women of Michigan: “We’re getting your husbands back to work.” pic.twitter.com/eULvu0EqtQ — DNC War Room (@DNCWarRoom) October 27, 2020

Başkanlık seçiminde kadınların kendisine oy vereceklerini, çünkü güvenlik, selamet, kanun ve düzen istediklerini öne süren Trump "Muhteşem iş çıkaracağız. Ve kadınları seviyorum ve buna engel olamıyorum. Onlar en iyisi. Onları erkeklerden çok seviyorum" diye konuştu.

Word to the President: women have jobs, too. https://t.co/6VcrLUo4Ju — Jennifer Wexton (@JenniferWexton) October 27, 2020

Pandemi istatistikleri erkeklerden çok daha fazla sayıda kadının işsiz kaldığını, kadınların emek sektöründeki kazanımlarını kaybettiğini ve çocuk bakımıyla ilgili seçeneklerinden olduğunu gösterirken, bazı ekonomistler bu durumu 'ABD'deki ilk kadın gerilemesi' diye tanımladı.

Trump may not care, but his botched pandemic response is disproportionately pushing *WOMEN*, especially working moms, out of the workforce — including nearly a million last month alone.https://t.co/uXC3VkWYFR — DNC War Room (@DNCWarRoom) October 27, 2020

Eylül istatistiklerine göre işgücünden 216 bin erkeğe kıyasla 865 bin kadın ayrıldı. Pandemi başından beri gelen verilere göre işini kaybedenler arasında kadınların oranı yüzde 54.

Dolayısıyla Trump'ın "Kocalarınızın işe geri dönmesini sağlayacağım" vaadi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'cinsiyetçi' bulundu. Michigan eyaleti senatörü Curtis Hertel de Trump'a "Hangi yüzyılda başkanlık için yarıştığını unuttu mu" diye yüklendi.

Donald Trumps pitch to women voters “were getting your husbands back to work.” Did he forget what century he is running for President in? — Senator Curtis Hertel (@CurtisHertelJr) October 27, 2020

ABD Başkanı iki hafta önce Pennsylvania eyaletindeki mitingde banliyölerde yaşayan kadınların desteğini isterken şöyle konuşmuştu:

"Sizden bana bir kıyak geçmenizi isteyebilir miyim? Banliyö kadınları, lütfen beni sever misiniz? Lütfen. Ben sizim kahrolası mahallenizi kurtardım, tamam mı?"

Yine tepkiler üzerine Trump, CBS'in 60 Dakika programında banliyö kadınlarından kendisini sevmelerini isterken 'şaka yaptığını' savunmuştu:

"Ah, ben öyle demedim, bu çok yanlış yönlendirici... Ben espri yaparak 'banliyö kadınları, beni sevmelisiniz, çünkü ben size güvenlik veriyorum' dedim."

Anketlere göre kadın seçmen nezdinde Trump'ın Demokrat Partili rakibi Joe Biden önde gidiyor. Ekim başında yapılan New York Times/Siena College anketinde Biden 23 puanla önde gözükürken, kadın seçmenlerin yüzde 58'i Biden'ı, yüzde 35'i Trump'ı desteklediğini söylemişti.