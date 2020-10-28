Kayıt
20:29 28 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Boeing announced Monday that it will be suspending operations and production at its Seattle area facilities due to the spread of the new coronavirus.

    ABD'li savunma şirketleri salgın nedeniyle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

    © AP Photo / Ted S. Warren
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104174/49/1041744904_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_8d2aa7ff3de45a7aecc1e829a5b1bb57.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202010281043108983-abdli-sirketler-salgin-nedeniyle-yeni-isten-cikarmalara-hazirlaniyor/

    ABD'li savunma şirketlerinden Boeing ve Raytheon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizin etkisiyle işten çıkarmalara gideceklerinin sinyalini verdi.

    Uçak üreticisi Boeing, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 466 milyon dolar zarar ettiğini ve 2021 sonuna kadar personel sayısının 130 bine düşmesinin beklendiğini duyurdu

    Füze üreticisi Raytheon ise satışlarının azalması sonucu 20 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

    Boeing'in üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, şirketin finansal durumunun Kovid-19 salgını ve 737 MAX tipi uçakların uçuşlarının durdurulmasından dolayı önemli ölçüde etkilenmeye devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, Boeing'in gelirinin bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak 14,1 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

    Boeing'in açıklamasında, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 466 milyon dolar zarar ettiği bildirildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar kar elde etmişti.

    Açıklamada, şirketin hisse başına karının geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,45 dolar olduğu, ancak bu yılın aynı döneminde şirketin hisse başına 1,39 dolar zarar ettiği aktarıldı.

    Boeing'in çalışan sayısının 130 bine düşmesi bekleniyor

    Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun ise şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin çalışanlarla paylaştığı yazıda, salgının başından bu yana likiditeyi artırdıklarını, harcamaları azalttıklarını ve üretim oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ifade etti.

    Şirket üzerindeki etkiyi sınırlandırmak için personel sayısına ilişkin kararlar alındığını belirten Calhoun, "2021 sonuna kadar yaklaşık 130 bin çalışandan oluşan bir işgücü bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    Boeing, nisan ayında, Kovid-19 salgınının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurmuştu.

    Raytheon 20 bin çalışanını işten çıkaracak

    Öte yandan ABD'li savunma şirketlerinden Raytheon da Kovid-19 salgını nedeniyle ticari havacılık satışlarının azaldığını ve bu nedenle 20 bin çalışanın işine bu yıl son vereceğini duyurdu.

    Raytheon Technologies Üst Yöneticisi Greg Hayes, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun ve yavaş bir toparlanma öngördüklerini aktardı.

    Ticari hava trafiğinin 2023'e kadar 2019 yılındaki seviyelerine dönmesinin beklenmediğine dikkati çeken Hayes, yakın vadede özellikle Kovid-19 vakalarındaki artıştan dolayı ticari hava trafiğinde kademeli bir toparlanma beklediklerini ifade etti.

    Hayes, yılın ilk çeyreğinde maliyetleri yaklaşık 2 milyar dolar azaltmak ve 4 milyar dolarlık nakit tasarrufu sağlamak için önlemler aldıklarını anımsatarak, personel sayısını azaltmanın zor olduğunu ama gerekli adımları attıklarını belirtti.

     

    Etiketler:
    Tasarruf, işten çıkarma, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım işçileri
    ‘Beyaz altın’ hasadındaki tarım işçileri: Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor
    Karikatür
    Trump: Rusya ve Çin askeri gücümüzü kıskanıyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet