ABD: Avrupa’ya hipersonik füze yerleştirmeye hazırız

O’Brien, Hudson Enstitüsü’nde konuşması sırasında, “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıktık, hipersonik silah ve balistik füze ulaştırma sistemlerini geliştiriyoruz. Rusya’yı caydırmak için Avrupa’ya gerekirse bu silahlardan yerleştirebiliriz” ifadesini kullandı.

START-3’ü bir yıllığına uzatmaya hazırız

Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START-3) uzatma olasılığına da değinen O’Brien, “Anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Sanırım bir yıllık mekanizma için doğrulama prosedürünün bir versiyonu üzerinde çalışacağız. Ama doğrulama sorunlarını çözersek sanırım anlaşmaya geçebiliriz. Bunun çıkarlarımıza olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

ABD’nin tekliflerini Cenevre’deki Rus mevkidaşlarına ulaştırdığını söyleyen O’Brien, “Önümüzdeki iki gün veya iki hafta içinde konu aydınlanacak” dedi.

START-3 Anlaşması’nın uzatılması sorununun henüz çözüme kavuşturulmadığını, Washington’un önümüzdeki günlerde veya gelecek hafta “bir şeyler” önereceğini dile getiren O’Brien, cephaneliklerin dondurulması ile ilgili uygun doğrulama seçeneğini almaları şartıyla muhtemelen anlaşma yapacaklarının altını çizdi.