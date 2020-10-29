Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında ses getiren iddialarda bulundu.

Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıkları hakkında konuştu.

'Sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar'

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi.

Newman, "Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor" diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü.

Melania Trump appears to pull hand away from husband after presidential debate pic.twitter.com/Rkj7YbRGPs — The Independent (@Independent) October 23, 2020

​Melania Trump, daha önce de defalarca Donald Trump'ın elini tutmayı reddederken görüntülenmişti.

First Lady Melania Trump, ABD Başkanı'nın elini tutmasına izin vermedi https://t.co/Ua9wHZJVw1 pic.twitter.com/NURFqSkxte — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 18, 2020

​'Trump, kitabın basılmasını engellemek istedi'

Newman ayrıca, Trump ve ekibinin kitabının yayınlamasını engellemeye çalıştığını savundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ı 17 yıldır tanıyorum ve okurları bir yolculuğa çıkararak perde arkasında Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu görmelerini istedim. Ancak maalesef doğruyu söylerseniz, uyarılırsınız. Bu yüzden (Trump'ın) avukatları, kitabın yayınlanmasını durdurmaya çalıştı."

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan Newman, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olmuştu.