CIA ajanı gibi davranarak ünlü şirketleri 4.4 milyon dolar dolandırdı

ABD’de Garrison Courtney adlı eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi CIA ajanı gibi davranarak, bir çok şirketi 4.4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandırdığı belirtildi. Courtney çıkarıldığı mahkemede 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD medyasındaki haberlere göre, eski bir DEA yetkilisi olan Coutrney'in 2012-2016 yılları arasında CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı. Ajan gibi davranarak, bir çok ünlü şirketi, 4,4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandıran Courtney'in ABD ordusu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri sözleşmelerinde 3,7 milyar doları (30 milyar 798 milyon TL) da güvence altına almanın eşiğinde olduğu bildirildi.

7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Courtney'in çıkarıldığı mahkemede, kendisini çok gizli bir görevde derin bir CIA ajanı olarak tanıttığı, sahte bir kimlik oluşturduğunu itiraf etti. Courtney, çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.