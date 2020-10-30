Trump'ın avukatı, Twitter CEO'sunu 'büyük tehlike' ilan ederek 'Hapse atın' dedi

Perşembe günü 'America This Week' programına çıkan eski New York Belediye Başkanı ve Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, 'Hunter Biden'ın sayısız suç işlediğinin bir gerçek olduğunu, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in bunu örtbas edici tutumuyla suç ortaklığı yaptığını' savundu.

The New York Post gazetesinin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki ilişkilerine dair teyit edilmemiş haberinin sitesinde yayılmasına kısıtlama getiren Twitter, seçimle ilgili yeni paylaşım kuralları kapsamında, ilkin habere erişimi engellemiş, ardından haberi 'güvenilmez' olarak işaretlemişti. Bunu e-postaların yasadışı ele geçirilmesi ve doğruluğunun teyit edilememesiyle gerekçelendirmişti.

'Çinliler için çalışıyor'

Programda Dorsey'i 'tehlike' diye niteleyip "Hapse atın" ifadesini kullanan Giuliani, konuştukça daha da hiddetlendiği yüzüne yansır şekilde Twitter CEO'su hakkında 'vatan haini' imasında bulundu, hatta 'Çinliler için çalıştığı' iddiasını ortaya attı:

"Dorsey suç işlemiş olsun ya da olmasın bir Amerikalı değil. O başka bir şey, belki de Çinliler için çalışıyordur."

'Japonların kamplara konulmasından beri en kötü hak ihlali'

Giuliani, sosyal medya platformunun sözkonusu haberin yayılmasına getirdiği kısıtlamayı "Japonların kamplara konulmasından beri Amerika'daki en kötü hak ihlali, bir farkla ki, bu, hepimize birden yapılıyor" diye değerlendirdi.

Ukrayna ve çocuk pornografisi iddiaları

New York Post'un haberinde, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Giuliani, 'America This Week' programında Hunter Biden'ın laptopunda olası çocukları tehlikeye atma kanıtlarının bulunduğuna dair suçlamalarını da yeniden gündeme getirdi. Trump'ın kişisel avukatı, Hunter Biden'ın bozulduğu için tamire gönderilen laptopunda reşit olmayan kızların müstehcen fotoğraflarının ve babasına gönderdiği ve 14 yaşında bir kızla ilişkiden söz ettiği mesajın bulunduğunu iddia ediyor.





