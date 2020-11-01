Eski ABD Dışişleri Bakanı Shultz: ABD, Rusya ile ikinci Soğuk Savaş'ın eşiğine geldi

Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, ABD'nin Trump'ın eylemleri nedeniyle Rusya ve Çin ile ikinci bir Soğuk Savaşın eşiğine geldiğini belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eylemleri nedeniyle Washington’un Rusya ve Çin ile ikinci bir Soğuk Savaş'ın eşiğine geldiğini söyledi.

Schultz, ABD’nin Avrupa ve Asya'daki yakın müttefikleriyle bile ilişkilerini bozduğunu belirterek, Washington'un diplomasiyi bırakıp yerine askeri tehditleri tercih ettiğini kaydetti.

Washington'un müttefiklerle ilişkilerinde ciddi bir güvensizlik olduğunu ve bunun düzeltilmesinin yıllar alacağına vurgu yapan Schultz, "Çin ve Rusya ile ilişkilerimizde ikinci soğuk savaş durumuna yaklaşıyoruz" dedi.

Schultz, Washington'a ortaklarına ABD'nin kendileriyle aynı demokratik değerleri paylaştığını kanıtlamaya ve rakiplerine de küresel sorunları ortadan kaldırmak için birlikte çalışma yeteneğini gösterme çağrısı yaptı.

George Schultz, 1982-1989 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı yapmıştı