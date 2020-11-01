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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron- Kanada Başbakanı Justin Trudeau

    Trudeau'nun Hz. Muhammed karikatürlerine 'İfade özgürlüğü sınırsız değil' eleştirisini getirmesi Kanada'yı karıştırdı

    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD
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    Fransa'nın İslamcı terör sarmalına girdiği dönemde Kanada Başbakanı Trudeau'yu ifade özgürlüğünü korumamakla suçlayan anamuhalefet lideri, "İfade özgürlüğü demokrasimizin temel direğidir" dedi.

    Fransa, Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamının davasının görülmesi öncesi Muhammed peygamberlerini yeniden yayımlaması sonrası bir dizi terör saldırısının hedefi olurken, Kanada'da bu karikatürleri gösterme hakkıyla ilgili soruya Başbakan Justin Trudeau'nun verdiği yanıt, muhalefetin tepkisini çekti.

    "Diğerlerine saygı göstererek hareket etmeyi ve birlikte toplumu ve gezegeni paylaştıklarımızı keyfi ya da gereksiz şekilde incitmemeyi kendimize borçluyuz. İfade özgürlüğünü daima savunacağız, ama ifade özgürlüğü sınırsız değildir" diyen Başbakan Justin Trudeau'ya, anamuhalefetteki Kanada Muhafazakar Partisi lideri Erin O'Toole sert yanıt verdi.

    Başbakanın İslamcı saldırıların gölgesinde ifade özgürlüğüne destek vermemesi karşısında dehşete düştüğü mesajını veren anamuhalefet lideri, Trudeau'yu demokrasinin temel direklerinden birini baltalamakla suçladı.

    Bugün Twitter'da açıklama yapan Erin O'Toole "Başbakanın ifade özgürlüğünü korumadığına dair işaret göndermesi çok rahatsızlık verici. İfade özgürlüğü demokrasimizin temel direklerinden biridir ve onsuz cehalete sürükleniriz" dedi. 

    Eylül sonunda Charlie Hebdo'nun karikatürleri tekrar basmasıyla Fransa'da yeniden başlayan terör saldırılarında ölenler arasında 16 Ekim'de sınıfta karikatürleri göstererek ifade özgürlüğü tartışması açan bir tarih öğretmeni ve 29 Ekim'de kiliseye gidenlere düzenlenen saldırıda yaşlı bir kadının kafası kesildi. 

    İslam'ı yeniden yapılandırmaktan söz eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransa Muhammed peygamber karikatürlerinden vazgeçmeyecek" diyerek laik cumhuriyetin değerlerini koruyacaklarının altını çizmesi, Müslüman ülkelerle kriz çıkardı. 

    Fransa ile güçlü bağları bulunan Kanada'da nüfusun yüzde 21'ine tekabül eden 7.2 milyon kişinin anadili Fransızca. Kanada'da 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.

    Liberal lider Trudeau, Fransa'nın maruz kaldığı saldırı dalgasını 'haklı gösterilemez' diye eleştirirken, Macron'un tavrına mesafe koydu:

    "Bizimki gibi çoğulcu, çeşitlilik arz eden ve saygılı bir toplumda, sözlerimizin, eylemlerimizin başkaları üzerinde, özellikle de hala büyük oranda ayrımcılığa uğrayan topluluklar üzerinde yaratacağı etkinin bilincinde olmayı kendimize borçluyuz."

    Macron son olarak Müslüman Kardeşler yanlısı Katar kanalı Al Jazeera'ya verdiği demeçte "Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum" diyerek şöyle devam etti:

    "Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak. Bu karikatürleri çizen Fransız hükümeti değil. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu hakkı iptal etmesi gerektiğini soruyorsanız cevap hayır. Çünkü bu hak Fransız halkının hakkı ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Önemli olan bu özgürlüğü korumaktır." 

     

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