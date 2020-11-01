Kanada'nın Frankofon kenti Quebec'te Ortaçağ kostümüyle kılıçlı saldırı

Quebec eyaleti parlamentosu yakınında Ortaçağ kıyafetleri giymiş bir kişinin elindeki kılıçla düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Dün pek çok ülkede olduğu gibi Kanada'da da Cadılar Bayramı kutlanırken, Frankofon kent Quebec, Ortaçağ kostümlü bir kişinin elindeki kılıçla etrafa saldırmasıyla sarsıldı.

Quebec eyaleti parlamentosu yakınında düzenlenen saldırıda medyaya göre iki kişi öldü, beş kişi yaralandı.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020

Polisten 'evden çıkmayın' uyarısı

Saldırının zanlısını yakalayarak olayla ilgili soruşturma açan polis, şehir sakinlerine soruşturma devam ederken kapılarını kilitleyip evde oturmaları çağrısı yaptı.

Polisin olayla ilgili yerel saatle yaklaşık 01:00'de gözaltına aldığı 20'li yaşlarda bir kişinin daha sonra muayene için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırının olası motifiyle ilgili ilk etapta açıklama yapılmadı.

Man in medieval clothing leaves 'multiple victims' in Quebec City stabbing attack https://t.co/c6TdfNge7C — The Guardian (@guardian) November 1, 2020

Frankofon kent Quebec'teki kılıçlı saldırı, Fransa'nın Charlie Hebdo'nun Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden basmasını takiben İslamcı terör saldırılarıyla sarsıldığı bir dönemde geldi.

Fransa'da son olarak cumartesi akşamı Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda ağır yaralandı. Fransız yetkililer, bu olayda terör saldırısı şüphesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.