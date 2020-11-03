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    2020 ABD başkanlık seçiminde oy kullanmak için New Orleans'ta kuyruk olanlar arasında hayatlarında ilk kez oy kullanma ihtiyacı duyanlar da vardı.

    ABD başkanlık seçimine yoğun katılım: Trump-Biden kutuplaşması köylerden gelen ilk sonuçlara yansıdı

    © AP Photo / Gerald Herbert
    ABD
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    ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanmasına rağmen bugün seçim gününde seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. İlk sonuçların geldiği New Hampshire eyaletinde iki köy zıt tercihlerde bulundu.

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasındaki 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

    Doğu Yakası saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla sandığa çağrılan seçmenler, ABD Başkanı'nın yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için de oy veriyor.

    158 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de çoğu posta yoluyla olmak üzere yaklaşık 100 milyon seçmenin erken oy kullanması, başkanlık seçimlerinde bir yüzyılın en yüksek katılım oranına ulaşılabileceğinin işareti olarak yorumlandı.

    ABD çapında erken oy kullananların sayısı 100 milyonu bulurken, bu, 2016 seçimlerinde atılan oyların yüzde 70'inden fazlasına tekabül etti. Erken oyların yaklaşık 60 milyonu posta yoluyla gönderildi. Bu, 4 yıl önce postayla atılan oyların 2 katına denk. Trump, uzun zamandır, postayla kullanılan oylarda hile yapılacağı gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımayabileceğinden söz ediyor. 

    Haber ajanslarının deyimiyle 'ABD tarihinin en kutuplaştırıcı seçimlerinden biri' için bugün sandığa giden seçmenler, Kovid-19 pandemisinin gölgesinde maske takarak ve sosyal mesafeye uymaya çalışarak kuyruklar oluşturdu. 

    Gerisinde Cumhuriyetçi-Demokrat fay hattı ve Başkan Trump'ın tartışmalı politikalarına bir kesimin çok sıkı destek olurken diğer kesimin çok keskin muhalefet etmesinin yattığı bu manzara, küçük köylerden gelen ilk sonuçlara da yansıdı. 

    Her yıl tercihini ilk ilan eden yerleşimlerden New Hampshire eyaletinin Kanada sınırındaki Dixville Notch köyünde atılan 5 oyun tamamı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a gitti. 

    Eyaletin Millsfield köyünde ise 6 oy alan Biden'a karşı 16 oyla Trump ezici zafer kazandı.

    Geceyarısı seçim merkezini açan Millsfield'de seçmenlerin neredeyse tamamı oy verdi.

    Sonucu eyaletlerdeki seçici delegeler belirleyecek

    Erkenci Dixville Notch'un tercihiyle ABD başkanlık seçimlerinin galibi her zaman aynı olmuyor. 

    2016'da Dixville Notch'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanırken, ülke çapında halk oylarının çoğunu alan Clinton'a karşı seçici delegelerin çoğunu kazanan Trump, başkanlık ipini göğüslemişti.

    West bile hayatında ilk kez oy kullandı

    Trump yandaşlığını ilan ederek Afrika kökenli Amerikalıların çoğu kesiminden tepki çeken ve daha sonra çok gecikmeli şekilde başkan adaylığını açıklayıp bazı eyaletlerde yarışa katılan ünlü rap ve hip hop sanatçısı Kanye West, bugün hayatında ilk kez oy kullandığını duyurdu.

    Twitter'da açıklama yapan West, "Tanrı iyidir" diyerek şöyle devam etti:

    "Bugün hayatımda ilk kez ABD Başkanı için oy kullanıyorum ve oyum gerçekten inandığım birine... kendime." 

    Gerginlik tavan yapmış durumda

    3 Kasım 2020 seçimlerine Trump'ın umursamama yoluna gittiği Kovid-19 pandemisi, George Floyd vakasıyla başlayan ırkçılık karşıtı protestoların yanısıra siyasi kutuplaşmanın beraberinde getirdiği şiddet olayları eşliğinde gidildi.

    Şiddet olayları çıkmasından korkuluyor

    Geleneksel olarak Cumhuriyetçi Teksas eyaletinde Biden’ın seçim kampanyası otobüsünün, konvoy halindeki Trump destekçileri tarafından otoyolda taciz edildiği kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Başkent Washington DC ve New York kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yetkililer ve işletme sahipleri olası ayaklanma ya da çatışmalara karşı cadde üzerindeki dükkanların hasar görmemesi için vitrinleri tahta plakalarla kapladı.

    Etiketler:
    New Hampshire, Kanye West, Donald Trump, Joe Biden, Katılım, posta yoluyla kullanılan oy, postayla atılan oy, Posta, erken oy kullanma, ABD başkanlık seçimleri
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