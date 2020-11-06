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    Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump'a bakışları ile dikkat çeken İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg

    İsveçli iklim aktivisti Greta'nın 11 ay sonra gelen 'intikamı': Sakinle Trump

    © AP Photo
    ABD
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    İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 11 ay sonra ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘intikamını’ aldı. Genç aktivist, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Trump’la kendi sözleriyle “Sakinle Donald” diyerek dalga geçti.

    ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçiminde oylar sayılmaya devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, twitter üzerinden oy sayma işleminin durdurulması için tweet atmayı sürdürüyor.

    Trump büyük harflerle yine “SAYIMI DURDURUN” diye tweet attığında, 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, fırsatı kaçırmadı ve geçen yıl Trump’ın kendisine yönelik attığı tweete atıfta bulunarak 'intikamını' aldı.

    ABD Başkanı’nın, Greta’nın öfke yönetimi sorunu olduğunu iddia ettiği tweeti hatırlatan Thunberg, Trump’la kendi sözleriyle dalga geçti ve şunları yazdı: "Çok gülünç. Trump kendisinin Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakinle Trump, Sakinle!"

    ​Trump, geçen yıl BM Genel Kurulu çerçevesinde İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine kafa tutan konuşması kadar yolları kesiştiğinde kendisine attığı öfke dolu bakışla da gündem olan iklim aktivistine hitaben şu tweeti atmıştı:

    "Çok gülünç. Greta kendisinin Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakinle Greta, Sakinle!"

    Genç çevreci de ABD Başkanı'nın kendisine dair yorumlarını Twitter hesabının 'kişisel bilgiler' bölümünde kullanmıştı: "Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra saklnleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul."

     

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    Etiketler:
    Twitter, Tweet, Aktivist, iklim, Donald Trump, ABD, Greta Thunberg
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