Ünlülerden ABD başkanlık seçimi kutlamaları: Jennifer Lopez ve Lady Gaga sevinç gözyaşları döktü

ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez ve Lady Gaga, Biden'ın başkanlığının ilan edilmesini sevinç gözyaşlarıyla karşıladıkları birer video paylaştı.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından pek çok ünlü isim de paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Bunlardan biri dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu. Lopez paylaştığı ilk videoda, "Sevinç gözyaşları döküyorum. Umuyorum ki bir araya gelebilir, birbirimizi sevebiliriz. Bu yeni bir gün. Artık derin yaralarımızı iyileştirme zamanı. Dünyanın her yerindeki kız çocukları için bugün bir tarih yazılıyor" dedi.

Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği anları paylaştı.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra gözyaşlarını tutamadı. Biden'a destek verdiği için Trump tarafından eleştirilen şarkıcı, Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

Gaga, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım sesinizin duyulduğunu biliyorsunuzdur. Sürekli terör ve saldırganlık hali altında yaşadığımızı hisseden herkes için bugün oldukça özel bir gün. Ve bu artık sona erdi. Artık sıcaklığı hissedebilirsiniz. Dünyayı çok seviyorum ve bu dünya için çok güzel bir gelişme. Tanrı dünyaya büyük bir kucaklamayla sarılmış gibi hissediyorum. Evlerinize gidin ve ailenize, kendinize sarılın. Belki yaşadığımız bunca şeyden sonra yeniden birbirimize tutunabiliriz. Amerikan halkı için insanlığın gördüğü en büyük iyilik ve cesaret eylemlerinden birini gerçekleştirdiniz." dedi.

Joe Biden, başkanlık yarışında birçok ünlü ismin desteğini de almıştı. George Clooney, Tom Hanks, Robert De Niro, Madonna, John Bon Jovi, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift gibi ünlü isimlerden destek görmüştü.

Yaklaşık 4 gün süren Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden oldu. Trump ile kıyasıya bir yarışa giren Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi.