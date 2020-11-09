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    Virgin Hyperloop teknolojisi

    Virgin Hyperloop'un ilk insanlı testi: Saatte 172 kilometre hıza ulaştı

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    https://tr.sputniknews.com/abd/202011091043187921-virgin-hyperloopun-ilk-insan-testi-ucaktan-2-kat-daha-hizli-olacak/

    Tamamlandığında insan ve kargo taşımacılığında bir devrim yaratacağı, uçaklardan bile 2 kat daha hızlı olacağı belirtilen Virgin Hyperloop hızlı ulaşım teknolojisinin ilk insanlı testi dün yapıldı.

    Milyarder iş insanı Richard Branson’ın kurduğu Virgin şirketler grubunun içinde yer alan Virgin Hyperloop, ultra hızlı ulaşım sistemini ilk defa yolcularla test ettiğini duyurdu.

    Dün icra edilen teste şirketin yöneticileri, Baş Teknoloji Sorumlusu Josh Giegel ve Yolcu Deneyimi Direktörü Sara Luchian katıldı. Nevada Las Vegas’ın dışındaki çölde şirketin DevLoop test pistinde gerçekleştirilen deneme sürüşünde aracın hızı saatte 172 kilometreye kadar ulaştı.

    Virgin Hyperloop'un Başkanı, DP World CEO'su ve grup başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, “Gözlerimin önünde bir tarihe tanıklık ediyor olmanın mutluluğunu yaşadım” diye konuştu.

    Los Angeles merkezli Hyperloop projesi, insan ve kargoyla dolu yüzen kapsüllerin saatte 966 kilometre hızla tüplerin içinden geçmesini amaçlayan bir gelecek teknolojisi olarak tanımlanıyor.

    ​Manyetik kaldırma teknolojisi kullanılarak neredeyse sessiz yolculuğa izin verecek hyperloop sistemi, New York ile Washington arası olan 360 km mesafeyi 30 dakikaya indirecek. Bu süre ticari jet uçuşlarından 2 kat, yüksek hızlı trenlerden de 4 kat daha hızlı olacak.

    Şirket, sistemin güvenlik onayını 2025 yılına kadar almayı, 2030 yılında da ticari operasyonlarına başlamayı çalıştığını açıkladı.

    Nevada'daki tesisinde daha önce 400’ü aşkın insansız test uygulanan Hyperloop, geçen ay 500 milyon dolarlık sertifika merkezinin kurulması için, teknolojiyi denetlemek ve kanıtlayıcı zemin olarak Batı Virginia'yı seçmişti.

    Kanadalı şirket Transpod ve İspanyalı Zeleros da aynı teknolojiyi kullanarak, yolculuk sürelerini, sıkışıklığı azaltmayı ve çevreye zarar veren, petrol yakıtlı geleneksel yolculuk ağlarından iyileştirmeyi amaçlıyor.

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    Etiketler:
    Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Richard Branson, Uçak, Teknoloji, Tren, en hızlı, Virgin Hyperloop
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