ABD Dışişleri: Moskova ve Washington, START-3'ün uzatılmasını istiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Moskova ve Washington'un Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3 Anlaşması) uzatmak istediğini ancak bunun hangi koşullarla yapılacağının soru işareti olduğunu söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen bir konferansa videokonferans yöntemiyle katılan Biegun, START-3 Anlaşması'nın akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Biegun, "Genel olarak her iki ülkenin eğilimi, stratejik silahlar üzerindeki kontrolün desteklenmesi yönünde, Moskova ve Washington START-3 Anlaşması'nı uzatmak istiyor ancak bunun hangi koşullarda, hangi değişikliklerle yapılacağı soru işareti" ifadelerini kullandı.

START-3 Anlaşması'nın bir yıl süreyle uzatılmasını öneren Rusya, bu süre zarfında mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısının dondurulmasına dair ABD'ye birlikte siyasi yükümlülük üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin, ABD'yi uyarmıştı

Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.