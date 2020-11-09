NASA Başkanı Bridenstine: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada ülkenin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğini söyledi.

Aviation Week'e röportaj veren Bridenstine, Biden idaresinin yeni başkanın 'güvendiği' bir NASA yöneticisine ihtiyaç duyacağını belirterek kendisinin o kişi olmadığını dile getirdi.

Bridenstine, "Buradaki doğru soru şu: 'Bir kurum olarak NASA'nın çıkarına ve Amerika'nın keşif programının çıkarına en uygun olan nedir?" ifadelerini kullandı.

WOW GEEZ @JimBridenstine is the only Trump appointee I have come to admire, respect, and celebrate. Let Bridenstine be an example of @JoeBiden successfully reaching across the aisle: KEEP JIM BRIDENSTINE AT NASA. https://t.co/VTasgWMPFd pic.twitter.com/eHuxuKs0QR — Mike Mongo (@MikeMongo) November 9, 2020

'O kişi ben değilim'

"Bunun için ABD Başkanı ile yakın ilişkisi olan, yönetimin güvendiği birisine ihtiyacınız var" diyen Bridenstine, şunları söyledi:

"Çok başarılı olduk ama bunun sebebi (Başkan ile kurulan) ilişkiydi. Bu ilişkilere sahip olmalısınız. Başkan kim olursa olsun, tanıdıkları ve güvendikleri birine ve yönetimin güvendiği birine sahip olmalılar. O kişi ben olmayacağım."

NASA Başkanı Bridenstine, göreve 2017 yılında Başkan Donald Trump tarafından atanmıştı ve Trump döneminde en uzun süre hizmet veren yetkililerden biri arasında yer alıyor.