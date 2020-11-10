Trump'ın seçim hilesi iddialarının soruşturulmasına yönelik baskısına karşı ABD Adalet Bakanlığı'nda isyan çıktı

3 Kasım seçiminin kaybedeni gözüken Başkan Trump'ın devasa çapta hile iddialarıyla ilgili Adalet Bakanı Barr'ın federal savcılara soruşturma talimatı vermesi, tepki çekti. Seçim suçlarına bakan bir numaralı savcı, talimatı protesto için istifa etti. Normalde bu tür soruşturmaları bakanlığın müdahalesi olmaksızın eyaletlerin yürütmesi gerekiyor.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığını kabul etmeyen Beyaz Saray mukimi Donald Trump'ın sonuçlara hile karıştığı iddiasını yargıya taşıma çabası, Adalet Bakanlığını karıştırdı.

Adalet Bakanı William Barr'ın eyaletler sonuçları onaylamadan önce federal savcıları hile iddialarını soruşturmakla görevlendirmesine bakanlığın Kamu Bütünlüğü Bölümü Seçim Suçları Şubesi Müdürü Richard Pilger tepki gösterdi.

Pilger, Başkan Trump'ın hiçbir kanıt göstermediği seçim hilesi iddialarıyla ilgili Bakan Barr'ın federal savcılara soruşturma talimatı vermesini protesto için Seçim Suçları Şubesi Müdürlüğünden istifa etti.

Kararını e-postayla meslektaşlarına bildiren Pilger, seçimlerin yapılması, tamamlanması ve eyaletler tarafından onaylanmasından önce sandık hilesi soruşturması açılmamasına yönelik bakanlığın 40 yıldır uyguladığı müdahale etmeme politikasının, Adalet Bakanı Barr'ın hayata geçirdiği yeni politikayla iptal olduğunu belirtti.

Pilger, meslektaşlarına yönlendirdiği istifa mektubuna Bakan Barr'ın gönderdiği talimatı da ekledi.

CNN'in haberine göre talimatta Adalet Bakanlığının Trump'ın devasa seçim hilesi iddialarını destekleyen herhangi bir kanıtına yer verilmedi.

Normalde tanıkların ifadesini almak gibi soruşturma adımları atmak için Seçim Suçları Şubesi Müdürlüğünün iznini almak gereken bir dönemde olunmasına rağmen talimatta federal savcılardan ifade almalarını talep eden Barr, şu ifadeyi kullandı:

"Seçimlerin kasıtlı olarak yanlış yürütüldüğüne dair iddiaların çoğu bir seçimin sonucunu etkilemeyecek boyutta ve dolayısıyla soruşturulmaları uygun şekilde daha sonraya ertelenebilir olmakla birlikte, durum her zaman böyle değildir."

"Dahası, oylama bittikten sonra, seçim sonuçlarının onaylanması tamamlanmamış olsa bile, bakanlığın aleni eylemlerinin seçimi kazara etkileyebileceğine dair her türlü endişe, eğer varsa, büyük ölçüde en aza indirilmiştir."