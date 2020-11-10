Trump vazgeçmiyor: Biz kazanacağız

Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin itirazlarını sürdürüyor.
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Daha önce seçimlerde hile yapıldığını öne süren ve konuyu mahkemeye taşıyacağını belirten Trump, son olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları gelecek hafta gelmeye başlayacak. Amerika'yı yeniden büyük yap!" ifadelerini kullandı.
WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
Trump bu paylaşımından kısa süre sonra da "Biz kazanacağız" ifadelerinin bulunduğu ikinci bir tweet attı.
WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
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