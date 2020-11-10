ABD’den İran’a yeni yaptırım: ‘Kara listede’ 4 kişi ve 6 şirket var

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, yaptırım getirilen kişi ve şirketlerin, 2008’den bu yana yaptırım uygulanan Iran Communication Industries askeri şirketine mal sağlamada yardımcı olduğu ifade edildi.

Kara listeye İran, Tayvan ve Hong Kong merkezli şirketler ile biri İran vatandaşı, biri İran ve İngiltere olmak üzere çifte vatandaş ve 2 Tayvan vatandaşı alındı.