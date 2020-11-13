Trump: Georgia'yı biz alacağız, Arizona'yı kolaylıkla kazanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi için kritik eyaletler olan Georgia ve Arizona'da kazanacaklarını iddia etti. 15 delegeli Kuzey Karolina eyaletinde oy sayım işlemlerinin oldukça uzun sürdüğünü belirten Trump, "Kuzey Karolina'da ne bu kadar uzun zaman alıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi için kritik eyaletler olan Georgia ve Arizona'da oyların düzgün sayılması durumunda bu eyaletleri kendilerinin kazanacağını ileri sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım Salı günü yapılan ve resmi olmayan başkanlık seçimi sonuçlarına göre Demokrat Biden'ın kazandığı seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sonuçların henüz netleşmediği 15 delegeli Kuzey Karolina eyaletinde oy sayım işlemlerinin oldukça uzun sürdüğünü belirten Trump, "Kuzey Karolina'da ne bu kadar uzun zaman alıyor. Seçimleri kendilerine çevirmek için fazladan oy pusulası mı arıyorlar. Oyların yeniden sayılacağı Georgia'yı da biz alacağız" ifadesini kullandı.

Trump, kritik eyaletlerden Pensilvanya ve Michigan'da Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayımına katılmasına izin verilmediğini öne sürerek, "Bu yasa dışıdır" dedi.

Arizona'da da Biden ile aralarındaki oy farkının 200 binden 10 binden daha aza düştüğünü söyleyen Trump, "Biz kullanılan oyların hesaplamalarını gözden geçirirsek Arizona'yı kolaylıkla kazanıyoruz. 73 milyon kişi benim için oy kullandı" iddiasında bulundu.

It took long enough! What is taking North Carolina so long? Are they looking for more ballots to fix that one also? Now with a recount, we will win Georgia also. Pennsylvania & Michigan wouldn’t let our Poll Watchers & Observers into counting rooms. Illegal! https://t.co/TVTVv4s5Lx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

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