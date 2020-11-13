Musk: Aynı gün içinde 4 defa koronavirüs testi yaptırdım, ikisi pozitif, ikisi negatif çıktı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aynı gün içerisinde 4 defa koronavirüs testi yaptırdığını, bu testlerden ikisinin pozitif, ikisinin ise negatif çıktığını belirterek

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Elon Musk, aynı gün içerisinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinin ikisinin pozitif, ikisinin ise negatif çıktığını duyurdu.

Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün Kovid için dört kez test edildim. İki test negatif, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire" ifadelerini kullandı.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

​Musk ayrıca, herhangi bir semptom gösterip göstermediğini soran bir takipçisini ise "Tipik soğuk algınlığı semptomları. Şimdiye kadar alışılmadık bir şey olmadı" ifadeleriyle yanıtladı.

Symptoms of a typical cold. Nothing unusual so far. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de, bu ayın başında yaptığı açıklamada, sağlık personellerini koronavirüs testlerinde yanlış pozitif sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

Musk ayrıca, daha önce yaptığı açıklamada, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu iddia etmişti ve önlemleri 'faşist' ve 'bireysel özgürlüğün ihlali' olarak nitelendirmişti.