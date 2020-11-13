ABD seçim yetkililerinden Trump'a yanıt niteliğinde ortak açıklama: Seçim hilesine dair hiçbir kanıt yok

Seçim sonuçlarını kabul edeceğinin ve Beyaz Saray'ı terk edeceğinin işaretini vermeyen Trump'ın hile iddialarını ısrarla sürdürmesi karşısında federal ve eyaletler düzeyindeki seçim yetkilileri ortak bir açıklama yayımladı: 3 Kasım 2020 seçimleri ABD tarihinin en güvenli seçimleriydi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden açık ara kazanmış gözükmesine rağmen, hile yapıldığında ısrar eden Başkan Donald Trump, son olarak bir oylama aleti üreticisinin ülke çapında kendisine verilmiş 2.7 milyon oyu sildiğini ve Pennsylvania eyaletinde kendisine verilen oyların Biden'a yazıldığını iddia etti. Bunun üzerine ABD'nin federal ve eyalet düzeyinde en önemli seçim yetkilileri ortak bir açıklama yapma gereği hissetti.

Federal devlet ve eyalet kurumlarının ortak açıklaması

Bir numaralı federal seçim güvenlik kurumu olan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu'na (CISA) bağlı kamu-özel ortaklığındaki Seçim Altyapısı Hükümet Koordinasyon Kurulu, Trump'ın hile iddialarını reddeden bir açıklama yayımlayarak "3 Kasım 2020 seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi" dedi.

'Seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyuyoruz'

Seçim yetkililerinin ortak açıklamasında "Herhangi bir oylama sisteminin oyları sildiğine veya kaybettiğine, oy değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde tehlikeye attığına dair hiçbir kanıt yok" vurgusu yapılarak şöyle devam edildi:

"Seçim süreçlerimizle ilgili yanlış bilgilendirmeye yönelik birçok temelsiz iddia ve fırsatçılık olduğunu bilsek de, seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyduğumuzdan sizi temin edebiliriz."

Trump'ın adı anılmadan "Ve siz de güvenmelisiniz" çağrısı yapıldı.

En doğrudan çürütme

Seçimlerin idaresinden eyalet düzeyinde sorumlu olan Eyalet Seçim Direktörleri Ulusal Birliği, Eyalet Bakanları Ulusal Birliği ve federal düzeyde sorumlu olan ABD Seçim Yardım Komisyonu'nun başkanlarının imza attığı açıklama, Trump'ın herhangi bir kanıtla desteklemediği seçim hilesi iddialarının federal ve eyalet yetkilileri tarafından en doğrudan şekilde çürütülmesi oldu.

CISA'nın websitesine konuldu

Ortak açıklamayı yayımlayan Seçim Altyapısı Hükümet Koordinasyon Kurulu, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Seçim Yardım Komisyonu üst düzey yetkililerinin yanısıra seçimleri denetleyen eyalet düzeyindeki yetkililer ve oylama makinesi sanayiinin temsilcilerinden oluşuyor.

Açıklama ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı CISA'nın websitesinde yayımlandı.

Senato'daki Demokratların lideri: Demokrasimizi zehirliyorsunuz

Trump'ın iddialarına Cumhuriyetçi Parti'nin üst düzey isimleri de destek verirken, Senato Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçileri Biden'ın açık ara kazandığı gerçekliği inkar etmekle suçladı.

Schumer: ’Republicans are all auditioning for profiles in cowardice … The election is over. It wasn’t close. Pres. Trump lost … This is nothing more than a temper tantrum by Republicans. Nothing more than a pathetic political performance for an audience of one: Pres. Trump' pic.twitter.com/3zmVZ7ojPK — NowThis (@nowthisnews) November 12, 2020

Schumer, "Ortak düşmanımız Kovid-19'la mücadele edebilmek için ülkeyi yeniden birlikte toparlamak için çalışmak yerine, Kongre'deki Cumhuriyetçiler, komplo teorileri yayıp gerçekliği inkar ederek demokrasimizin kaynağını zehirliyor" dedi.