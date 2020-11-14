Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Nüfusun tamamı için nisan ayı itibariyle ücretsiz hazır olacak

ABD Başkanı Trump, "Pfizer'in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım" diyerek, aşının New York hariç tüm eyaletlere nisan ayı itibariyle ücretsiz olarak dağıtılacağı sözünü verdi.

ABD Başkanı ve başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Beyaz Saray'da Pfizer'ın duyurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ve ülkedeki salgınla ilgili duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers an update on Operation Warp Speed https://t.co/6UQ0SZMsCQ — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2020

'New York hariç tüm eyaletlere dağıtılacak'

"Pfizer'in koronavirüs aşısı hakkında söyledikleri beklentileri aştı ve bu bilimsel atılım için dünya liderlerinden tebrikler aldım" diyen Trump, aşının, New York Valisi Andrew Cuomo'nun yönetimin aşı dağıtım planına yönelik eleştirileri sonrasında nisan ayından itibaren New York hariç tüm eyaletlere 'rekor bir sürede' dağıtılacağını dile getirdi.

'Aşı ücretsiz olacak'

Trump, "Yönetimim aşının dağıtımını koordine edecek ve umuyorum ki (aşı) hızlı bir şekilde onay alacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, aşının yurttaşlara ücretsiz bir şekilde sunulacağı bilgisini verereek, yönetimine 1.95 milyar dolarlık yatırımı için teşekkür etti.

Trump says Pfizer vaccine will be available free of charge thanks to his administration's $1.95b investment pic.twitter.com/KHbv1Fg5iF — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 13, 2020

'Hiçbir koşulda kapanmaya gitmeyeceğiz'

Koronavirüs salgını karşısında iyi bir iş çıkardıklarını savunan Trump, "Yönetimim ölümlerin büyük ölçüde azaltılmasında önemli bir rol oynadı" diye konuştu.

Trump, ayrıca Kovid-19 hastalarına 20 bin yatak sağladıklarını ve vaka sayısının aşıyla birlikte düşeceğini belitti.

Öte yandan 'hiçbir koşulda kapanmaya gitmeyecekleri' vurgusunu yapan ABD Başkanı, "ABD ekonomisinin performansı kapanma nedeniyle geriledi, ancak bir iyileşme kaydettik ve kapanmaya bir daha izin vermeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.