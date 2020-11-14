Eski ABD Savunma Bakanı Esper askerlerin Afganistan’dan çekilmesi hakkında Trump’a gizli mektup göndermiş

Washington Post gazetesinin haberine göre Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, görevden alınmadan önce ABD Başkanı Donald Trump’a Amerikan askerlerinin Afganistan'dan aralık sonuna kadar çekilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdiği gizli belgeler gönderdi.

Habere göre Esper, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'a gizli bir mektup göndererek askerlerin Afganistan'dan aniden çekilmesiyle ilgili ek harcamalar, uygunsuz saha koşulları ve askerlerin önüne çıkabilecek olası zorluklar ile ilgili endişelerini dile getirdi, ayrıca müttefik ilişkilere gelecek zararın ve Afganlar ile müzakerelerin olası ihlallerinin Amerikan yetkililerini endişelendirecek diğer olası nedenler olabileceğini belirtti.

Defense secretary sent classified memo to White House about Afghanistan before Trump fired him https://t.co/N1OTo1feS1 — The Washington Post (@washingtonpost) November 14, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartesi görevine son verilen Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine Christopher Miller’in atandığını duyurmuştu.

Geçen ay Twitter hesabından askerlerin Noel’e kadar evlerine dönmesini beklediğini kaydeden Trump'ın, Afganistan'dan askerlerin geri çekilme sürecinin yavaş ilerlemesinden memnun olmadığı ifade ediliyordu.

Taliban'la müzakere ve anlaşma süreci

ABD başkanı seçilmesinin ardından Trump, 2017’de Taliban ile müzakereleri gündeme getirmiş ve iki tarafın temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya gelmişti.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıklamış, ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan saldırıda bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı ertelemişti.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre Taliban, El Kaide’ye barınak sağlamaktan vazgeçmeyi kabul ederken, ABD askerlerinin de ülkeden tamamen çekilmesi şartı koşuluyordu.